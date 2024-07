Spolek Náš domov je proti výstavbě spalovny u Českých Budějovic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Náš domov, spolek zabývající se ochranou životního prostředí Rudolfova a okolí, protestuje proti výstavbě spalovny odpadů u Českých Budějovic, ZEVO Vráto. Spolek podal námitky, které podle něho úřad nevypořádal, a tak požaduje zrušení územního rozhodnutí pro stavbu. Stavební úřad v krajském městě vydal 21. května územní rozhodnutí o umístění stavby. Toto rozhodnutí je zatím nepravomocné, možnost pro podání námitek končí dnes, řekla ČTK vedoucí odboru Blanka Martiniová."V tom vydaném územním rozhodnutí nejsou vypořádány naše námitky a zohledněn požadavek na vybudování třídící linky, posouzení kumulativních vlivů, obavy ze zhoršené kvality ovzduší, nevyhodnocení předpokládaných imisí v Rudolfově a okolních obcích v předpokládané výšce komína, chybí závaznost přijmout 36 procent celkového objemu odpadu po železniční vlečce. Nedostatečně je vyhodnocen vliv na zdraví obyvatelstva," uvedl mimo jiné Jaroslav Valevský ml., předseda spolku. Proto spolek Náš domov proti územnímu rozhodnutí podal odvolání s žádostí o jeho zrušení.

"Rozhodnutí není ještě pravomocné, dnes je poslední den na podání námitek. Příští týden spis předáme na krajský úřad a ten má dva měsíce na vypořádání námitek a rozhodnutí," uvedla Martiniová.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko ohledně posouzení vlivů na životní prostředí ke stavbě zařízení pro energetické využití odpadu (Zevo) v Českých Budějovicích v roce 2022. Teplárna by chtěla začít stavět příští rok, hotovo by mělo být koncem roku 2028. Náklady na stavbu by se na základě odhadů mohly pohybovat kolem 7,6 miliardy korun. Modernizační fond MŽP by mohl pokrýt až 60 procent, zbytek by teplárna čerpala z úvěrů. Přesná čísla vzejdou z výběrového řízení na dodavatele stavby. Roční kapacita by měla být 160 000 tun odpadů.

V Jihočeském kraji se chystá výstavba čtyř spaloven komunálních odpadů. Kromě ZEVO Vráto v Českých Budějovicích také v Plané nad Lužnicí, Písku a Českém Krumlově. Tři ze spaloven mají spalovat přímo směsný komunální odpad, čtvrtá odpady ve formě tuhého alternativního paliva, které obsahuje i směsný odpad.

reklama