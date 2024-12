Spolek: Návrh nového územního plánu Mělníka nesplňuje zákonné náležitosti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Návrh nového územního plánu Mělníka nesplňuje podle zástupců Spolku Průtah vs. životní prostředí zákonné náležitosti, například v případě trasy třetí a čtvrté etapy obchvatu města. Pokud zastupitelstvo města návrh schválí, podá spolek žalobu, řekl předseda spolku Michal Štajnc. Připravovaný územní plán kritizují i někteří majitelé pozemků a mělnická organizace Českého zahrádkářského svazu kvůli změně kategorie pozemků, které zahrádkáři využívají. Návrh by měli zastupitelé města schvalovat příští rok, zřejmě v únoru nebo v březnu. Připomínky se ještě budou projednávat, řekl ČTK mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.Spolek kritizuje například nerespektování usnesení mělnických zastupitelů z roku 2011, které se zabývalo alternativní variantou vedení obchvatu a zároveň obsahovalo vyjmutí původní varianty z podkladů k územnímu plánování. To se ale nestalo a příprava obchvatu pokračuje podle původních podkladů. Štajnc také poukázal na to, že data, s nimiž podklady pracují, jsou zastaralá a také chybí zanesení trasy obchvatu v nadřazené územně plánovací dokumentaci. "My jsme celý územní plán nechali analyzovat u právní kanceláře a zjistili jsme závažná pochybení," uvedl předseda spolku.

Mluvčí mělnické radnice ČTK řekl, že proces přípravy územního plánu pokračuje. "Připomínky se budou projednávat s dotčenými orgány," uvedl Nováček. Město bude podle něj jednat také s ministerstvem dopravy.

Zahájení stavby třetí a čtvrté etapy obchvatu ŘSD předpokládá podle mapy projektů v roce 2030 a uvedení do provozu o dva roky později. Letos se zpracovávala technická studie, příští rok by měl být zpracován posudek EIA. Podle spolku bude mít aktuálně plánovaná trasa obchvatu výrazný dopad na mělnické části Blata a Neuberk. "Dochází k jeho umístění do zástavby rodinných domů," doplnil Štajnc. Navrhuje alternativu vedení Nádražní ulicí. Podle něj je efektivnější, ekonomičtější a nedotkne se obytné zástavby. Avšak i v alternativním návrhu některé pozemky a objekty mají soukromé vlastníky.

Zástupci zahrádkářské kolonie v Bezručově ulici se obávají toho, že s platností nového územního plánu, který zahrádky nově označuje jako veřejnou zeleň, museli například odstranit ploty. Podle předsedkyně mělnické organizace Českého zahrádkářského svazu Lenky Grosmanové jsou zahrádky na místě od roku 1968 a na pozemcích je asi 110 zahrádek.

Územní plán je dokumentem, jímž se má řídit rozvoj města, konkrétně třeba množství výstavby, zelených ploch, kategorie využití pozemků a podobně. Stavby může limitovat podle různých kritérií. Doplňovat a upřesňovat územní plán mohou ještě takzvané regulační plány.

