Spolek obnoví na Červeňáku v Pardubicích třešnový sad

Třešňový sad v přírodní lokalitě Červeňák v Pardubicích čeká obnova. Zanedbávané stromy lidé ze spolku Pestré Polabí zbavují náletových dřevin. Nové stromy tam také vysadí. ČTK to řekl předseda spolku Martin Trávníček.

"Červeňák začíná zarůstat. Staré sady ve volné krajině byly neskutečně cenné pro živočichy a rostliny. Přežívají tady staré sedmdesátileté třešně, jsou tu mladé duby, křoviny, nepůvodní dřeviny," řekl Trávníček.

V místě byl za první republiky třešňový sad. Zhruba desítka stromů ještě plodí ovoce, ale potřebují ošetřit. Většinou tam jsou už ale jen torza ovocných stromů. "Naše péče bude dlouhodobá. Je to běh na dlouhou trať, ale má to smysl pro člověka i pro přírodu. Do budoucna budeme ještě třešně dosazovat," řekl Trávníček.

Červeňák je bývalé armádní území a rozkládá se na 19 hektarech, protéká jím řeka Chrudimka. Oblast kolem řeky je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Město Červeňák získalo od armády předloni. Ženijní vojsko cvičiště využívalo do roku 1994.

V lokalitě zůstala řada vojenských objektů, jsou většinou dost rozpadlé. Podmínkou převodu bylo to, že město nesmí 20 let oblast využívat komerčně. Připravuje projekt částečných úprav, přírodní ráz krajiny zůstane zachovaný. Na úpravu přírodního parku by město mohlo dostat dotace od ministerstva životního prostředí, dřívější odhady nákladů byly kolem 50 milionů korun.

"Aktuálně to stojí na tom, že nemáme peníze na projektovou dokumentaci přidělenou v rozpočtu. Budu o to usilovat v rozpočtových změnách. Potřebujeme dva miliony korun," řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Se spolkem, který Červeňák udržuje, má město smlouvu, ročně mu platí kolem 150 000 až 180 000 korun, letos to bude patrně víc, řekl Nadrchal. "Mají vydefinované, co za rok mají provést, částka je výrazně nižší, než kdyby to dělala specializovaná firma. Oni hodně pracují s pomocí dobrovolníků. Ale náklady s tím mají, potřebují na údržbu vybavení," řekl Nadrchal.

Spolek Pestré Polabí pracuje i v jiných lokalitách východních Čech. V týmu má odborníky, předseda spolku je dendrolog a botanik, jeho kolega entomolog a herpetolog. Spolupracují také s odborníky z Východočeského a hradeckého muzea. "Zásahy konzultujeme, jestli naše navrhovaná opatření krajině pomohou," řekl Trávníček.

V minulosti tam už ochránci například obnovili tůně, které jsou líhništěm vzácných živočichů nebo místem pro rostliny. Opakovaně tam pořádají úklid a vyklízejí oblast od odpadků.

