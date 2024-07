Spolek Planeta Jablonec – energetické společenství umožní sdílení elektřiny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach / Martin Mach / Ekolist.cz Solární panel na střeše pražské ČVUT.

Sdílení elektřiny vyrobené fotovoltaickými elektrárnami umožní ve druhém největším městě Libereckého kraje Spolek Jablonec - energetické společenství. Na jeho založení se dohodly město Jablonec nad Nisou a jeho společnosti Jablonecká energetická a Technické služby Jablonec. Po registraci u Energetického regulačního úřadu do něj budou moci přistoupit i další subjekty, jako jsou příspěvkové organizace města, nemocnice nebo společenství vlastníků, řekl ČTK primátor Miloš Vele (ODS).Sdílení elektřiny umožní výrobci elektřiny, například obci, sdílet vyrobenou elektřinu z fotovoltaických elektráren mezi svými odběrnými místy, jako jsou školy a úřady. Na přípravu plánuje spolek žádat dotaci z Národního plánu obnovy. "Máme tam možnost čerpat určité peníze na projektové činnosti a přípravu nikoli výroby, ale toho samotného systému sdílení," doplnil náměstek primátora a předseda představenstva Jablonecké energetické Petr Roubíček (ODS).

Jablonecká energetická připravila velký projekt výstavby solárních elektráren na střechách budov svých, města a jeho organizací. Teď hledá dodavatele. Na projekt jehož náklady se odhadují bez DPH na 150 milionů korun dostala pět nabídek.

"Do užšího výběru postoupily dva subjekty, které splnily předepsané podmínky a teď se seznamují detailně jednotlivými objekty. Někdy v polovině července bychom měli dostat nabídky," řekl Roubíček. Na projekt už má podle něj Jablonecká energetická i příslib dotace přes 100 milionů korun z modernizačního fondu.

Projekt počítá s instalací solárních panelů o celkovém výkonu 3,6 megawattu (MW) na střechy 60 budov ve městě. Součástí zakázky je kromě jiného bateriové úložiště s kapacitou 3,6 megawatthodiny (MWh), počítá se také s akumulací přebytečné energie do teplé vody. Fotovoltaické elektrárny by měly být na budovách základních a mateřských škol, plaveckém bazénu, na městské hale, Eurocentru, ale také na budovách Technických služeb Jablonec nebo na plynových kotelnách Jablonecké energetické.

Odborníci už prověřili stav střech, v některých případech bude před instalací solárních panelů nutná jejich rekonstrukce. Platí to například pro Základní školu Liberecká, kde by měla být jedna z největších solárních elektráren s instalovaným výkonem přes 300 kW. Přes 260 kW by měla mít elektrárna na Základní škole Arbesova, solární panely s výkonem přes 330 kW by měly pokrýt střechy ve sportovním areálu Střelnice a to včetně fotbalových tribun. V záměru je například i plovoucí elektrárna na přehradě, tam ale bude nutný souhlas Povodí Labe.

