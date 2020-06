Spolek protestuje proti stavbě malé vodní elektrárny na Otavě Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Spolek Sudoměřské proudy protestuje proti stavbě malé vodní elektrárny na řece Otavě v Sudoměři u Čejetic na Strakonicku. Podle spolku by to byla třetí taková elektrárna na tamním jezu a řeka by v půlkilometrovém úseku včetně peřejí přišla o vodu. Na debatě se starosty i odborníky to ČTK řekla předsedkyně spolku Sudoměřské proudy Jana Hrdinová. Podle Českého rybářského svazu je stavba neslučitelná se životem ryb v řece. Malou vodní elektrárnu chtěl na jezu stavět Robert Turinský. ČTK řekl, že od záměru ustoupil. Dostal zamítavé závazné stanovisko úřadu územního plánování z Písku, podal proti němu žalobu ke krajskému soudu v Českých Budějovicích. Elektrárna by podle něj ročně ušetřila téměř 1000 tun hnědého uhlí a energie z ní pokryla spotřebu 4000 domácností v ČR. "Vadí nám, že by to byla už třetí elektrárna v Sudoměři, protože jedna na jezu je, druhá se plánuje na druhé straně jezu stavět a tohle by byla třetí. Navíc by se jednalo o derivační elektrárnu, čili tam by půl kilometru řeky přišlo o vodu, včetně peřejí" řekla ČTK Hrdinová. Mezi Kestřany a Zátavím provozuje Turinskýod roku 2007 jednu malou vodní elektrárnu s dosažitelným výkonem 110 kilowatt. Na Otavě později podle svých slov objevil místo, kde chtěl postavit další. "Jsem ve stavu, že do toho prostě nepůjdu, když vidím, co je spolek proti mně schopen zorganizovat, jakou mediální štvanici. Nemám to zapotřebí," řekl Turinský. Pozemky nad Sudoměřskými peřejemi nutné pro stavbu vlastní. Spolek poslal dopis ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO), v němž stojí, že Turinský v květnu udělal na řece a tůních u své elektrárny v Zátaví, asi 800 metrů od přírodní rezervace Řežabinec, "bezprecedentní nezákoné krajinné zásahy". Turinský řekl, že vyčistil 50 metrů řeky od nánosu z povodně roku 2013. "Řeka byla ucpaná. Elektrárna by mohla dávat nějaký výkon a dává méně, protože má ucpaný odtok. Měl jsem souhlas příslušných úřadů," řekl Turinský. Dodal, že jeho postup prověří Česká inspekce životního prostředí. Pavel Vrána ze sekretariátu Českého rybářského svazu v debatě řekl, že elektrárna je neslučitelná s budoucím životem ryb a živočichů v Otavě. Spolek, jenž má 27 členů, udělal s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v lokalitě průzkum. Vyplynulo z něj, že v řece žijí chráněné druhy. Podle Hrdinové je nutný i průzkum peřejí, kde jsou zřejmě chráněné řasy. Spolek chce lokalitu nechat prohlásit chráněným územím. "Úsek peřejí je natolik vzácný, že se domníváme, že tam elektrárna být nemá. Chceme, aby tam tekla voda i pro naše děti," řekl v debatě místopředseda spolku Josef Smutný. Podle dat Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů bylo v ČR ke konci roku 2017 v provozu 1457 malých vodních elektráren s instalovaným výkonem 351 MW. V roce 2017 vyrobily 1,1 terawatthodiny elektřiny. reklama Václav Koblenc tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

