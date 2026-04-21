https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spolek-zverejnil-zabery-biti-krav-z-deviti-farem-na-vysocine-a-libereckem-kraji
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Spolek zveřejnil záběry bití krav z devíti farem na Vysočině a Libereckém kraji

21.4.2026 16:56 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Spolek Zvířata nejíme dnes zveřejnil záběry špatného zacházení se zvířaty v dalších devíti kravínech na Vysočině a v Libereckém kraji. Zachycují bití a kopání krav do různých částí těla včetně hlavy, poraněná zvířata připoutaná řetězy nebo jejich vlečení za traktorem. Spolek v tiskové zprávě dnes uvedl, že zmíněné farmy dodávají mléko Mlékárně Pragolaktos, kterou vlastní německá společnost Sachsenmilch Leppersdorf. Vyjádření společnosti ČTK zjišťuje. Státní veterinární správa (SVS) se začala zveřejněnými záběry zabývat a po jejich analýze případně zkontroluje dění na farmách, sdělil ČTK mluvčí SVS Petr Majer.
 
Materiály pořízené v desítkách kravínů po celé České republice spolek postupně zveřejňuje zhruba rok. Záběry, které nyní zveřejnil, jsou podle něj z farem v Nové Vsi u Chotěboře, Okrouhličce, Horní Krupé, Vadíně, Sázavce a Zboží na Havlíčkobrodsku, Uhřínovicích na Jihlavsku a Mříčné a Peřimově na Semilsku a vedle bití zvířat dokumentují i běžnou praxi oddělování nově narozeného telete od matky včetně záběrů zachycujících snahu krávy zabránit jejich rozdělení. Na záběrech jsou patrná i mrtvá telata v kafilerní části provozu, uvedl spolek.

Předseda představenstva ZD Mříčná na Semilsku Milan Jebavý dnes ČTK řekl, že nemá žádné informace o tom, že by se se zvířaty v jejich chlévech špatně zacházelo. "To není možné, to musí být staré záběry, možná tak před třemi lety. Chlévy pravidelně objíždím a na nic takového jsem nenarazil, upozorním zootechničku," řekl. Žádné podněty na špatné zacházení se zvířaty v Mříčné a Peřimově na Semilsku teď ani v minulosti nedostala ani krajská veterinární správa. "Čekáme, až ty záběry dostaneme," řekl ředitel liberecké veterinární správy Roman Šebesta.

Na Vysočině se podle spolku záběry týkaly chovů v sedmi zemědělských podnicích. Zástupci pěti z nich ČTK shodně řekli, že video, které by se jich týkalo, neviděli, proto se k němu nemohou vyjádřit. Potvrdili, že mléko dodávají Mlékárně Pragolaktos.

Mluvčí SVS uvedl, že veterinární správa před zveřejněním videa nedostala od aktivistů ale žádný podnět, proto je podobně jako v předchozích případech požádá o bližší informace a nesestříhané záběry z jednotlivých hospodářství. "Následně bude provedena odborná analýza záběrů a případné fyzické kontroly v chovech. V případě, že bude prokázáno porušení zákona, bude SVS činit další kroky," doplnil Majer.

"Násilné výjevy zachycené v nejnovějším videu se neustále opakují i ve všech předchozích případech zdokumentovaných v rámci kampaně. Nelze je proto považovat za ojedinělá selhání jednotlivců, ale za ukázku toho, jak to běžně chodí na farmách, kde jsou zneužívány krávy pro produkci mateřského mléka," uvedla spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová.

Loni na podzim spolek Zvířata nejíme třeba publikoval případ špatného zacházení se zvířaty ve společnosti Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku. SVS se tehdy rozhodla podat na firmu trestní oznámení. Na základě dříve zveřejněných záběrů bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nařídil loni v únoru mimořádné kontroly. Z 59 chovů našli inspektoři problém v jednom na Vysočině. Telata zde byla uvázaná od narození, což zákon zakazuje, a jejich podmínky ustájení neodpovídaly požadavkům.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist