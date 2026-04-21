Spolek zveřejnil záběry bití krav z devíti farem na Vysočině a Libereckém kraji
Předseda představenstva ZD Mříčná na Semilsku Milan Jebavý dnes ČTK řekl, že nemá žádné informace o tom, že by se se zvířaty v jejich chlévech špatně zacházelo. "To není možné, to musí být staré záběry, možná tak před třemi lety. Chlévy pravidelně objíždím a na nic takového jsem nenarazil, upozorním zootechničku," řekl. Žádné podněty na špatné zacházení se zvířaty v Mříčné a Peřimově na Semilsku teď ani v minulosti nedostala ani krajská veterinární správa. "Čekáme, až ty záběry dostaneme," řekl ředitel liberecké veterinární správy Roman Šebesta.
Na Vysočině se podle spolku záběry týkaly chovů v sedmi zemědělských podnicích. Zástupci pěti z nich ČTK shodně řekli, že video, které by se jich týkalo, neviděli, proto se k němu nemohou vyjádřit. Potvrdili, že mléko dodávají Mlékárně Pragolaktos.
Mluvčí SVS uvedl, že veterinární správa před zveřejněním videa nedostala od aktivistů ale žádný podnět, proto je podobně jako v předchozích případech požádá o bližší informace a nesestříhané záběry z jednotlivých hospodářství. "Následně bude provedena odborná analýza záběrů a případné fyzické kontroly v chovech. V případě, že bude prokázáno porušení zákona, bude SVS činit další kroky," doplnil Majer.
"Násilné výjevy zachycené v nejnovějším videu se neustále opakují i ve všech předchozích případech zdokumentovaných v rámci kampaně. Nelze je proto považovat za ojedinělá selhání jednotlivců, ale za ukázku toho, jak to běžně chodí na farmách, kde jsou zneužívány krávy pro produkci mateřského mléka," uvedla spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová.
Loni na podzim spolek Zvířata nejíme třeba publikoval případ špatného zacházení se zvířaty ve společnosti Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku. SVS se tehdy rozhodla podat na firmu trestní oznámení. Na základě dříve zveřejněných záběrů bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nařídil loni v únoru mimořádné kontroly. Z 59 chovů našli inspektoři problém v jednom na Vysočině. Telata zde byla uvázaná od narození, což zákon zakazuje, a jejich podmínky ustájení neodpovídaly požadavkům.
