Spolek zveřejnil záběry týrání zvířat na 12 farmách dodávajících mléko Kunínu

Spolek Zvířata nejíme zveřejnil další záběry týrání zvířat z 12 farem v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Podle spolku by se mělo jednat o farmy dodávající kravské mléko společnosti Kunín. Na záběrech je například vidět, jak zaměstnanci kopou a bijí telata do hlavy a do břicha. Jde o několikátou mlékárnu, u které spolek odhalil kruté zacházení se zvířaty. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dříve v reakci na záběry týrání odvysílané Českou televizí nařídil v ČR mimořádné kontroly chovů. Vyjádření farem ČTK zjišťuje.Zaměstnankyně jednoho z chovů na záběrech čerstvě narozená telata brutálně kopala do hlavy a břicha a bila je pěstí. Jiný zaměstnanec jim opakovaně zašlapával hlavy do země, jednomu z telat stál i několik vteřin na krku. Záběry také ukazují, jak zaměstnanci mlátí krávy do hlavy, bodají je trubkou do břicha a používají elektrický pohaněč na záda krávy, která nemůže chodit.

Záběry jsou pořízené na farmách v Suchdole, Perné, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Kelč, Poruba, Starý Jičín, Košatka, Luboměř, Jindřichov, Libhošť a Skalice.

"Mlékárenský průmysl se schovává za líbivá hesla jako 'S přírodou si rozumíme' (což je slogan mlékárny Kunín), ale realita je plná hrůzy a zoufalství pro zvířata. Zatímco veřejnost šokují odhalené záběry, každý nákup mléčných výrobků tento nekonečný cyklus krutosti udržuje v chodu,“ uvedla členka spolku Monika Havlová.

Aktivisté společně se spolkem Hlas Zvířat v tiskové zprávě uvedli, že nahlásili několik případů krajským veterinárním správám. Soud podle nich uložil ženě z kravína v Suchdole, která kopala a bila telata, pokutu 36 000 korun. "Za takovou brutalitu by měla být vyvozena mnohem tvrdší odpovědnost – nejen pokuta, ale skutečný trest. Navíc tato žena může i nadále pracovat se zvířaty,“ uvedla za spolek Veronika Pechová.

Spolek tvrdí, že má i další záběry, které postupně spojí s dalšími známými českými mlékárnami. Už dříve spolek například zveřejnil videa z 12 kravínů, které dodávají mléko do největší české mlékárny Madeta.

Státní veterinární správa už dříve uvedla, že na základě videí spolku uskutečnila 19 kontrol, z toho v devíti případech zjistila porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a z tří chovů podala správa podnět Policii ČR pro podezření z trestného činu.

Mimořádné kontroly chovů zahájili veterináři 24. února a potrvají tři týdny. Měli by při nich zkontrolovat zhruba 60 až 80 chovů, zaměří se na velké chovy s dojnicemi a telaty. Inspektoři SVS už dříve přislíbili, že nejdříve zkontrolují všechny chovy, ve kterých byly pořízeny kontroverzní záběry.

Vyhodnocení kontrol by mělo být hotové ke konci března, na základě výsledků bude Výborný se správou dále postupovat. Za prohřešky veterináři uloží sankce, budou prověřovat oprávněnost pobírat dotace a v případě odsouzení za týrání zvířat přichází chovatel na dalších pět let o nárok na dotace.

