zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

2.10.2025 20:45 | HORNÍ JIŘETÍN (ČTK)
Foto | Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil. V memorandu uzavřeném s organizací Greenpeace, městem Horní Jiřetín a lesnickou fakultou České zemědělské univerzity se firma zavázala ke spolupráci a přechodu na hospodaření v lesích, které je blízké přírodě a obsahuje prvky ekologického lesnictví. ČTK o tom informovala mediální koordinátorka Greenpeace ČR Marta Janko.
 
Impulsem pro uzavření memoranda byla podle Greenpeace nejistota ohledně podmínek pro hospodaření v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Memorandum má sloužit jako model, jak skloubit zájmy vlastníka lesa, ochránců přírody a místních obyvatel a proměnit jejich často protichůdné zájmy ve spolupráci. Tým odborníků nyní zpracovává vědeckou analýzu, která zahrne ochranu bučin a navrhne principy přírodě blízkého hospodaření.

Lesní hospodáři jsou podle jednatele společnosti Royal Pine Christiana Holma v právní nejistotě. Plánovaná případová studie by ji měla odstranit. "Lesy, které nás obklopují, jsou pro nás velmi důležité, protože nás na jedné straně oddělují od jámy uhelného velkolomu a na druhé straně jsou branou do Krušných hor. Zároveň jsou místní bučiny i velmi cenné, třeba na Jánském vrchu nad naším městem objevili vědci vůbec nejstarší buk v Česku," uvedl starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (Strana zelených). Proto je podle něj nutné, aby bučiny byly chráněné, nebo šetrně obhospodařované.

Uzavření memoranda považuje programový ředitel Greenpeace Petr Winkler ČR za velký úspěch. V evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří se podle něj dlouhodobě hospodaří tak, že to není pro místní cenné lesy udržitelné. "Doufáme, že i ostatní vlastníci lesů v Krušných horách budou následovat jejího příkladu," uvedl Winkler.

