Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil
Lesní hospodáři jsou podle jednatele společnosti Royal Pine Christiana Holma v právní nejistotě. Plánovaná případová studie by ji měla odstranit. "Lesy, které nás obklopují, jsou pro nás velmi důležité, protože nás na jedné straně oddělují od jámy uhelného velkolomu a na druhé straně jsou branou do Krušných hor. Zároveň jsou místní bučiny i velmi cenné, třeba na Jánském vrchu nad naším městem objevili vědci vůbec nejstarší buk v Česku," uvedl starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (Strana zelených). Proto je podle něj nutné, aby bučiny byly chráněné, nebo šetrně obhospodařované.
Uzavření memoranda považuje programový ředitel Greenpeace Petr Winkler ČR za velký úspěch. V evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří se podle něj dlouhodobě hospodaří tak, že to není pro místní cenné lesy udržitelné. "Doufáme, že i ostatní vlastníci lesů v Krušných horách budou následovat jejího příkladu," uvedl Winkler.
