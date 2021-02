Sportovci a nezodpovědní turisté v lesích začínají vadit lesníkům

Jirka Černý 2.2.2021 21:10

Už ani moc nechodím, všude je spousta divných lidí co pak na sockosítích dávají neuvěřitelně hrdinské příběhy jak dokážou přežít noc v lese když je lehce pod nulou s vybavením které by stačilo na pohodlné nocování v cisterně s tekutým dusíkem. I moje dcera zvládla ve třech letech to samé s polovinou krámů co oni s jedinou výhodou že jsem to vše nesl já. Už aby ty opatření skončily a lidí zas zalezli do hospod, klubů, kaváren a byl od nich klid.

