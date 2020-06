Spotřebu dříví by měl podpořit stát, navrhují církevní lesníci

23.6.2020 00:30

Drzost některých lidí nezná hranic. Normálně se firmy pokoušejí svůj návrh, aby stát prosadil odbyt jejich zboží, zastřít aspoň nějakou okecávkou, že to bude výhodné pro spotřebitele a zvýší to bezpečnost nebo to aspoň sníží produkci CO2. Ale tady natvrdo řeknou, že je to proto, že chtějí víc peněz :D

