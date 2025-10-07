Správa KRNAP koupila pozemky v Černém Dole, aby zastavila výstavbu apartmánů
Podle ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische by výstavba severně od silnice druhé třídy 297 nad Černým Dolem prolomila dosavadní hranici zástavby a nevratně ovlivnila charakter celé lokality pod Černou horou. "Díky tomuto výkupu jsme odvrátili riziko výstavby na zelené louce v jedné z mimořádných částí ochranného pásma národního parku. Pozemky teď můžeme spravovat tak, aby sloužily přírodě a obyvatelé i návštěvníci Krkonoš zde nadále nacházeli harmonickou krajinu, nikoli další komplexy investičních bytů," uvedl Böhnisch.
Rozsáhlé výkupy musí Správě KRNAP odsouhlasit ministerstva životního prostředí a financí. Podle zástupců národního parku se tak děje na základě důkladného odborného odůvodnění a obvykle mu také předcházejí dlouhodobá vyjednávání. "Objem finančních prostředků na výkupy je velmi limitovaný. V tomto případě byla cena něco málo přes šest milionů korun. Transakce se už uskutečnila, na katastru je to přepsané," řekl ČTK Drahný.
Odkoupené parcely zahrnují luční pozemky o výměře přes 77.000 metrů čtverečních, které jsou v ochranném pásmu KRNAP. "Jsou součástí Evropsky významné lokality Krkonoše a přiléhají k Ptačí oblasti Krkonoše v soustavě Natura 2000. Mají vysokou přírodovědeckou a ochranářskou hodnotu," uvedl Drahný. Upozornil, že důležitým faktorem je také zachování historických stop po těžbě rud, které by plánovaná výstavba nenávratně zničila. "Tyto krajinné prvky dnes vytvářejí cenná stanoviště pro rozmanitá druhová společenstva," uvedl Drahný.
Není to poprvé, co KRNAP ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí kvůli ochraně přírody odkoupil pozemky. Výkupy pozemků jsou podle Správy KRNAP klíčovým nástrojem pro dlouhodobou ochranu cenných lokalit. Například v roce 2024 vykoupila 11,4 hektaru pozemků v území národního parku i v ochranném pásmu za více než tři miliony korun. Nákup byl možný díky penězům z Národního programu Životní prostředí, který spravuje SFŽP ČR. Loni nakoupené pozemky představovaly hlavně lesní porosty.
KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
reklama