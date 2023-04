Správa železnic musí dopracovat posudek na modernizaci tratě Brno - Přerov

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Sice jde o modernizaci současné jednokolejné tratě, ale de facto je to novostavba dvoukolejné tratě s maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Správa železnic musí dopracovat posouzení vlivů na životní prostředí pro část stavby nové dvoukolejné trati Brno - Přerov v sedmnáctikilometrovém úseku mezi Vyškovem a Nezamyslicemi. Proti záměru se vyslovila především obec Pustiměř, přes jejíž katastr má trať vést. Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího řízení, které jsou dispozici na informačním portálu EIA.

Sice jde o modernizaci současné jednokolejné tratě, ale de facto je to novostavba dvoukolejné tratě s maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Mezi Vyškovem a Ivanovicemi na Hané se nová trať zcela odchýlí od současné tratě a povede jižně od Pustiměře a jižně od silnice, která spojuje obec s Ivanovicemi. Dálnici D46 překoná tunelem, který má být dlouhý téměř půl kilometru.

Nejen kvůli námitkám Pustiměře musí Správa železnic aktualizovat hlukovou studii, zpracovat rozptylovou studii pro dobu výstavby, detailněji posoudit dopad na krajinný ráz s ohledem na požadavky Pustiměře, podrobněji rozpracovat biologické hodnocení s ohledem na migrační prostupnost tratě pro zvířata a udělat hydrogeologický průzkum.

Posudek EIA už sice modernizace tratě před řadou let získala, ale od té doby se výrazně změnily technické parametry tratě i její trasa, a ministerstvo životního prostředí si proto vyžádalo nový posudek, který železničáři odeslali loni v říjnu. Správa železnic už přitom má zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Podle loňského vyjádření mluvčího Jana Nevoly se počítá se stavbou v letech 2026 až 2031. Původně plánovaná trasa se měla více držet dnešní trasy, což by však znamenalo výrazné rychlostní propady.

Studie proveditelnosti, podle níž se modernizace téměř 90 kilometrů dlouhé tratě připravuje, vznikla už v roce 2015. A i když přípravu nebrzdí žádní aktivisté, Správa železnic postupně posunula plánované zprovoznění až za rok 2030. Do té doby se budou cestující potýkat nejen s dlouhými cestovními dobami. Jednokolejná trať a zcela vyčerpaná kapacita je také důvodem, že od roku 2006 nejezdí mezi Brnem a Vyškovem osobní vlaky, takže ve špičce jezdí po přeplněné dálnici D1 každých deset minut autobusy. Nová kapacitní trať by přinesla výrazné zrychlení cestovní doby, pravidelnější jízdní řád a výrazně komfortnější dopravu. Z pěti úseků by se měly začít stavět nejdříve v roce 2025 ty mezi Přerovem a Kojetínem a Kojetínem a Nezamyslicemi.

reklama