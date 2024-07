Správci lesů v Plzni apelují na občany, aby se chovali v přírodě ohleduplně

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Nikita Kashner / Flickr.com Největší nebezpečí v létě hrozí z nelegálně rozdělávaných ohnišť i z kouření v lese.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Správci městských lesů v Plzni apelují na návštěvníky, aby se v přírodě chovali ohleduplně a slušně. Problémy způsobuje zejména rozdělávání ohňů v lesích a rekreačních oblastech, zajíždění do porostů auty a parkování před závorami a výrazný nárůst odpadků v lesích. Městské lesy a lesoparky poblíž rybníků jsou oblíbeným cílem obyvatel i návštěvníků i častým úkrytem před vedrem, řekla ČTK Hana Josefová z tiskového odboru magistrátu.Do problematických vjezdů do lesů instalovala správa závory, instalace jedné přijde na 15 000 korun s DPH. Na lesních cestách jich má teď město 135. "Problém s nevhodným parkováním, ale často přetrvává. Nejčastěji v lesích za obchodním centrem Tesco na Rokycanské třídě nebo u Borské přehrady pod železničním přejezdem," řekla mluvčí.

Podle náměstka primátora Aleše Tolara (STAN) láká k procházkám i houbaření plzeňská rekreační oblast Bolevecké rybníky i například okolí Kokotských rybníků na Rokycansku, kde má město rozsáhlé lesní pozemky. "Lidé ale stále častěji jezdí do lesa auty a parkují na začátcích cest tak, že omezí nebo úplně znemožní vjezd i výjezd lesní techniky i vozidel integrovaného záchranného systému," uvedl. Těžká lesní technika vyvážející dřevo z lesa a hasičské vozy potřebují větší prostor pro průjezd a vytáčení.

"Řidič nevhodně zaparkovaného auta zbytečně skončí s pokutou, a navíc může zkomplikovat rychlý zásah u hořícího lesa, nebo způsobit přerušení práce dřevařů. Ještě větší problém to může být, pokud jede do lesa záchranka," uvedl Tolar.

Velkým problémem jsou také odpadky. "Pro návštěvníky platí, že co do lesa donesou, to by si také z něj měli odnést. Ne všichni to dodržují, a navíc nám do lesa vozí i větší porce odpadu, jakým je třeba stavební suť či starý nábytek. Ročně nás tyto úklidy stojí zbytečně dva až tři miliony korun," uvedl Richard Havelka ze správy veřejného statku.

Největší nebezpečí v létě hrozí z nelegálně rozdělávaných ohnišť i z kouření v lese, což bylo zřejmě příčinou vzniku největšího loňského požáru, který zničil 15 arů městského lesa.

"Každý rok řešíme několik požárů v lesích a bylo velké štěstí, že se většinu podařilo hasičům zlikvidovat ještě v počátku," řekl šéf oddělení lesů Milan Sekáč. V oblasti Boleveckých rybníků jsou jen dvě veřejná ohniště u Senečáku a u Šídlováku. Lidé by se měli v lesích pohybovat tiše a nepoškozovat oplocení.

Městské lesy jsou přístupné 24 hodin sedm dní v týdnu a zadarmo, což podle Tolara všude ve světě není. Podle webu správy statku vlastní Plzeň 4112 hektarů pozemků určených k plnění funkcí lesa, plocha porostů činí 3960 ha. Lesní pozemky jsou na 52 katastrálních územích obcí s rozšířenou působností Plzeň, Stod, Nýřany, Rokycany a Přeštice.

reklama