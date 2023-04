Srí Lanka zvažuje poslat 100 000 makaků do Číny, ochranáři jsou proti

Slovan 19.4.2023 14:21

100 000 makaků do ZOO… to si nemohli vymyslet lepší lež?

Jasně že by ta zvířata šla na nějaký úchylný pokusy. Jestli tohle ta jejich vláda schválí, bude to katastrofa. Okamžitě se mi vybaví slova Jane Goodall z její knihy. Člověku se reálně chtělo brečet jen z toho… z těch slov a ani tam nemusel být přítomen. Co jsme to za úchyláky bez jediné špetky respektu k životu druhých?

V Číně to bude vypadat možná ještě hůř, než v USA a Evropě v době, kdy se proti tomu postavila a aspoň částečně to dokázala změnila.

