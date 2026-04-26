https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stado-pasouci-se-na-svazich-devina-na-breclavsku-pomaha-udrzet-pestrost-druhu-na-stepnich-travnicich
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stádo pasoucí se na svazích Děvína na Břeclavsku pomáhá udržet pestrost druhů na stepních trávnících

26.4.2026 03:28 | PAVLOV (ČTK)
Pohled na severní část Pálavy od Sirotčího hradu - vrch Děvín a Kotel.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Vavřík / Wikimedia Commons
Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících, řekl ČTK vedoucí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava Jiří Kmet. Stádo pod dohledem profesionálních pastevců s cvičenými psy se bude na Děvíně pást do půlky června.
 
Stepním trávníkům spásání pomáhá a po staletí se na nich pásla stáda z okolních obcí. Po druhé světové válce ale pastva vymizela. Vedení CHKO Pálava ji znovu začalo využívat po roce 2020. "Stádo je smíšené, jsou v něm ovce i kozy. To je důležité, protože každý druh zvířat má při pastvě jiné preference. Zatímco ovce dávají přednost dvouděložným bylinám a travám, pro kozy jsou jedničkou dřeviny, což pomáhá s potlačováním křovin," vysvětlil Kmet.

Ve stádu je převaha ovcí, kozy tvoří asi čtvrtinu stáda. Zatímco stádo pochází z nedalekého Nového Přerova na Břeclavsku, dva pastevci přijeli na Pálavu ze Slovenska. "V takto náročném typu pastvy je třeba, aby se stádem pracoval kvalifikovaný pastevec se cvičeným psem. Kromě komplikovaného terénu se stádo setkává i s velkým množstvím turistů, velké riziko představují hlavně na volno puštění psi," dodal Kmet.

Volně pobíhající psi mohou stádo splašit, může dojít ke zranění i úhynu zvířat nebo k oddělení některých kusů od stáda, které je pak těžké dohledávat. Správa CHKO proto žádá všechny, kdo na Děvín vyrazí se psem, aby jej měli na vodítku.

Noci tráví stádo v přístřešku v soutěsce, každé ráno je pak pastevec vyhání na svahy Děvína. Přes poledne se zvířata do soutěsky vracejí za vodou a k odpočinku, odpoledne se opět vrací na svahy. "Ideální by bylo, aby se stádo pohybovalo v různých lokalitách od jara do podzimu, ale jeden den pastvy vychází na 4000 korun, takže pastva na delší dobu je mimo naše finanční možnosti," dodal Kmet.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist