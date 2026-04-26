Stádo pasoucí se na svazích Děvína na Břeclavsku pomáhá udržet pestrost druhů na stepních trávnících
Ve stádu je převaha ovcí, kozy tvoří asi čtvrtinu stáda. Zatímco stádo pochází z nedalekého Nového Přerova na Břeclavsku, dva pastevci přijeli na Pálavu ze Slovenska. "V takto náročném typu pastvy je třeba, aby se stádem pracoval kvalifikovaný pastevec se cvičeným psem. Kromě komplikovaného terénu se stádo setkává i s velkým množstvím turistů, velké riziko představují hlavně na volno puštění psi," dodal Kmet.
Volně pobíhající psi mohou stádo splašit, může dojít ke zranění i úhynu zvířat nebo k oddělení některých kusů od stáda, které je pak těžké dohledávat. Správa CHKO proto žádá všechny, kdo na Děvín vyrazí se psem, aby jej měli na vodítku.
Noci tráví stádo v přístřešku v soutěsce, každé ráno je pak pastevec vyhání na svahy Děvína. Přes poledne se zvířata do soutěsky vracejí za vodou a k odpočinku, odpoledne se opět vrací na svahy. "Ideální by bylo, aby se stádo pohybovalo v různých lokalitách od jara do podzimu, ale jeden den pastvy vychází na 4000 korun, takže pastva na delší dobu je mimo naše finanční možnosti," dodal Kmet.
reklama