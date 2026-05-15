Pestrá krajina mizí a spolu s ní i sysel obecný

15.5.2026 03:25 | PRAHA (Ekolist.cz) | Ústav biologie obratlovců AV ČR
Sysel obecný byl ještě v minulém století běžnou součástí české krajiny, zejména na jižní Moravě a v nížinných oblastech s pastvinami a mozaikovitou zemědělskou krajinou. Kvůli intenzifikaci zemědělství, zarůstání travnatých ploch a fragmentaci krajiny však jeho populace dramaticky poklesly. Dnes v České republice přežívá jen na několika desítkách lokalit, často na letištích, krátce sečených loukách nebo chráněných stepních stanovištích. Sysel obecný je u nás zákonem chráněný druh a probíhají zde záchranné programy zaměřené na monitoring, management lokalit i návrat syslů do vhodných biotopů.
Foto | Ivailo Dimitrov / Ústav biologie obratlovců AV ČR
Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR se podíleli na nové mezinárodní studii, která dosud nejdetailněji mapuje výskyt ohroženého sysla obecného v Bulharsku. Upozorňují, že ani chráněná území dnes často nezajišťují potřebné podmínky pro dlouhodobé přežití jeho populací. Zjištění ukazují, jak citlivě je sysel vázán na konkrétní podobu krajiny.
 
Sysel obecný (Spermophilus citellus) kdysi patřil k běžným obyvatelům evropských luk a pastvin. Dnes ale z mnoha oblastí mizí. Vědci proto analyzovali více než 3 300 ověřených lokalit výskytu z let 2004–2023 v rámci dlouhodobého monitoringu, výzkumných a ochranářských projektů v Bulharsku. Pomocí detailního modelování následně zkoumali, jaké podmínky druh skutečně potřebuje k přežití.

Ukázalo se, že sysli preferují otevřené travnaté biotopy s dobře propustnými půdami a specifickými teplotními podmínkami. Velmi důležitou roli hraje jemná mozaika prostředí, kde kolísá teplota během dne a svah je orientovaný vůči slunci. Naopak intenzivně obdělávané zemědělské plochy sysli spíše opouštějí.

Sysel obecný je malý zemní hlodavec z čeledi veverkovitých. Patří mezi typické obyvatele stepí, pastvin a krátkostébelných travnatých stanovišť střední a jihovýchodní Evropy. Dříve byl v české krajině poměrně běžný, dnes ale patří mezi silně ohrožené druhy.
Foto | Ivailo Dimitrov / Ústav biologie obratlovců AV ČR

Chraňte krajinu, ne jen jednotlivá území

„Výsledky ukazují, že sysel dokáže přežívat jak v nížinách, tak na horských pastvinách, pokud krajina nabízí vhodnou strukturu a dobře odvodněné půdy,“ říká první autorka studie Natália Martínková z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, která byla zodpovědná za analýzu dat.

Výzkum zároveň upozorňuje na alarmující skutečnost. Pouze asi 6 % nejvhodnějších biotopů se nachází v národně chráněných územích. Přibližně třetina spadá do soustavy Natura 2000, ani tam ale často není zajištěna potřebná péče o krajinu – například pravidelná pastva, sečení nebo omezení zarůstání travnatých ploch.

Sysel je převážně býložravec. Nejčastěji konzumuje trávy a byliny, semena, plody, květy a mladé výhonky. Příležitostně ale loví i drobné bezobratlé, zejména hmyz, larvy a pavouky. Potrava syslů se mění během roku podle dostupnosti vegetace. Před zimním spánkem sysli intenzivně přibývají na váze a ukládají tukové zásoby.
Foto | Ivailo Dimitrov / Ústav biologie obratlovců AV ČR

„Nejvhodnější lokality pro sysly se často nacházejí mimo chráněná území, zejména v tradičně obhospodařované krajině v okolí menších sídel. Právě tam dnes probíhají největší změny využití krajiny, které mohou vést k rychlému zániku vhodných biotopů,“ doplňuje Maria Kachamakova z Ústavu biodiverzity a výzkumu ekosystémů Bulharské akademie věd, která se dlouhodobě věnuje ekologii a ochraně syslích populací.

Klíčovou roli pro přežití syslů hraje tradiční hospodaření, zejména pastva a mozaikovitá zemědělská krajina. Právě zarůstání pastvin, homogenizace krajiny a přeměna travnatých ploch na intenzivně využívaná pole patří mezi hlavní příčiny úbytku tohoto ikonického druhu.

Sysel obecný se ve volné přírodě obvykle dožívá 2 až 5 let. V zajetí může přežívat déle, výjimečně kolem 8 až 10 let. Mláďata mají vysokou úmrtnost, zejména kvůli predaci a nepříznivému počasí. Samice mívá zpravidla jeden vrh ročně, nejčastěji se rodí 3 až 8 mláďat. Mláďata se rodí v podzemních norách holá a slepá a z nory začínají vycházet asi po jednom měsíci.
Foto | Ivailo Dimitrov / Ústav biologie obratlovců AV ČR

Studie také potvrzuje, že ochrana biodiverzity nespočívá jen v ochraně jednotlivých druhů, ale celých ekosystémů a tradičních způsobů využívání krajiny. Sysel obecný je totiž důležitou součástí stepních společenstev. Jeho nory využívají další živočichové a sám tvoří významnou část potravy řady ohrožených predátorů, například orla královského nebo raroha velkého.

„Věříme, že naše výsledky pomohou lépe plánovat ochranu stepních biotopů i obnovu vhodných lokalit pro návrat syslích populací nejen v Bulharsku, ale i České republice, kde je sysel intenzivním hospodařením rovněž ohrožen, stejně jako další druhy zemědělské krajiny,“ uzavírá Natália Martínková.

Výsledky byly publikované v časopise European Journal of Wildlife Research (High-resolution species distribution and ecological niche model of European ground squirrel in its ancestral land)

S využitím textu tiskové zprávy Akademie věd ČR.

Ústav biologie obratlovců AV ČR
Středověký zemědělec Foto: ChatGPT Vylidnění krajiny po morové epidemii způsobilo pokles druhové rozmanitosti rostlin. Biodiverzita potřebuje člověka víc, než jsme si mysleli Pohled na severní část Pálavy od Sirotčího hradu - vrch Děvín a Kotel Foto: Martin Vavřík Wikimedia Commons Stádo pasoucí se na svazích Děvína na Břeclavsku pomáhá udržet pestrost druhů na stepních trávnících Záměrným zaplavováním vrací lesníci vodu do luhů na Břeclavsku Foto: Lesy ČR Záměrným zaplavováním vrací lesníci vodu do luhů na Břeclavsku

