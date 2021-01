STAN: Postup policie u Bečvy by měla prošetřit GIBS

Foto | Radim Holiš / Wikimeda Commons Podle odborníků oslovených Reportéry ČT bylo odebrání vzorků po havárii nedostatečné a opožděné. U chemičky Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), bylo navíc provedeno až čtyři dny po havárii, řekl v pořadu chemik Ivan Holoubek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce, aby postup policie v případu loňské otravy řeky Bečvy prošetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pokud byly vzorky u chemičky Deza odebrány až čtyři dny po havárii, což zaznělo v pondělním pořadu Reportéři ČT, jedná se o fatální selhání České inspekce životního prostředí (ČIŽP) řekl novinářům ve Sněmovně místopředseda STAN Petr Gazdík. Šéf ČIŽP Erik Geuss by měl v takovém případě okamžitě rezignovat, doplnil.

Závažná ekologická havárie, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov. Podle odborníků oslovených Reportéry ČT bylo odebrání vzorků po havárii nedostatečné a opožděné. U chemičky Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), bylo navíc provedeno až čtyři dny po havárii, řekl v pořadu chemik Ivan Holoubek.

Gazdík dnes řekl, že v takovém případě by se jednalo o fatální selhání ČIŽP. "Chtěli bychom vyzvat ČIŽP, aby okamžitě zveřejnila či dementovala tyto informace. Pokud skutečně tímto způsobem selhala, měly by z toho být vyvozeny personální závěry a ředitel ČIŽP by měl okamžitě rezignovat," uvedl. Starostové se rovněž dnes obrátí na GIBS a požádají, aby prošetřila postup policie v případu. Policisté by podle Gazdíka měli přestat mlžit a zveřejnit jasné a pravdivé informace.

Starostové kvůli Bečvě vyzvali začátkem prosince k rezignaci ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Ministr uvedl, že k tomu nevidí důvod. Existoval by pouze v případě, že by selhal on nebo jeho resort. Deník Referendum předtím uvedl, že v den otravy Bečvy se ve valašskomeziříčské chemičce Deza stala havárie. Chemička po otravě řeky popřela, že znečištění šlo od ní. Mluvčí ČIZP poté ČTK řekla, že brněnští inspektoři ČIŽP na základě místního šetření vyloučili jako možného původce havárie společnost Deza.

Kyanidy do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje v prosinci oznámilo, že si znalec vyžádal více času na vypracování klíčového posudku, který měl být původně připraven do 20. prosince.

reklama