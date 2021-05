Stane se rokling oblíbenou rodinnou aktivitou? Fanoušci nyní mapují rokle na Valašsku

Karel Zvářal 8.5.2021 17:54

Když blbnout, tak masově, zn. Do přírody zhurta: Vlez kam chceš, vyruš co nejvíce zvěře! Byl bych spíše pro značking a kopcing, a když bude po cestě nějaká rokle, kousek do ní nakouknout. Chápu, že pro některé může být chození po turznačkách nuda, ale je to nejlepší, jak můžeme projít přírodou relativně šetrně. Jiný přijde s prolízáním mlazin, to se dá také rychle zabloudit... a co bude dál? Takže pane Hurta, rozum do hrsti!

