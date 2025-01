Stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku loni přijala o čtvrtinu víc zraněných zvířat. Zatím nejvíc

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku přijala v minulém roce 1644 zraněných, nemocných nebo oslabených zvířat, což je zatím nejvíc. V porovnání s rokem 2023 se počet zvýšil o více než 26 procent. Do stanice se loni dostala i kriticky ohrožená zvířata jako orel mořský a některé druhy netopýrů. ČTK to sdělil ředitel Zbyšek Karafiát. Letos se stanice chystá začít budovat nové léčebné zařízení s 16 voliérami, má kvůli tomu i veřejnou sbírku V roce 2023 převzali pracovníci stanice skoro 1300 živočichů. "V posledních dvou letech se významně potýkáme s nedostatkem místa," uvedl Karafiát. Pokud všechno půjde podle plánu, mohla by být výstavba hotová v roce 2027. Kromě finanční podpory stanice uvítá pomoc dobrovolníků při svážení zvířat a při práci v Pavlově.

Stanice přijímá volně žijící zvířata z celé Vysočiny, pokud se uzdraví, vracejí je ochránci do přírody. Zraněná byla třeba po srážkách s auty, nárazech do prosklených ploch, zásahu elektřinou či po střetech s jinými živočichy. Ochránci vloni řešili také pět případů otrav. Téměř 35 procent příjmů se týkalo mláďat. "Mláďata často vyžadují intenzivní přístup, který se svou náročností dá přirovnat k péči o novorozence," uvedl Karafiát.

Ptáků vloni prošlo stanicí přes 1100. Kromě orlů mezi nimi byly i další silně ohrožené druhy, například ledňáček říční a bekasina otavní. Ledňáčků přijala stanice sedm, orly mořské dva. Pomoc potřebovalo také třeba 189 ježků, stovka poštolek, desítky netopýrů, zajíců a veverek. Nejvíc zvířat za den, 91, přijala stanice vloni po deštivém víkendu v září. Byly to především zesláblé jiřičky a vlaštovky, ale také ježci.

Stanice je v Pavlově od roku 1989. Předpokládaná cena stavby nového zázemí před výběrem dodavatele byla okolo 24 milionů korun, stanice na ni má slíbené peníze z evropských fondů a od kraje. Koncem minulého roku požádala o pomoc s dokrytím zbývajících nákladů veřejnost.

reklama