https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stare-pruzkumne-vodni-vrty-u-vysokeho-myta-ceka-likvidace
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

15.10.2025 18:19 | VYSOKÉ MÝTO (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vysoké Mýto na Orlickoústecku má šanci na to, že se postupně zbaví průzkumných vrtů ze 70. a 80. let. Jsou rizikem pro zdroje pitné vody. Na jejich likvidaci jsou dotační zdroje, sanovat je bude Český hydrometeorologický ústav. V regionu jsou stovky vrtů, město v minulosti zlikvidovalo dva. ČTK to řekl místostarosta Martin Krejza (ODS).
 
"My jsme v minulosti zlikvidovali dva vrty za svoje peníze, které nám nepatří, byla to taková partyzánština. Pak jsme zjistili, že ústav na území republiky už zlikvidoval desítky vrtů. Teď na to bude zase od ledna dotační program," řekl Krejza.

Na území je vysokomýtská synklinála, což je podzemní geologická oblast, ve které je důležité přírodní úložiště vody. Nachází se v okolí Vysokého Mýta, Poličky nebo Litomyšle na Svitavsku a patří do širší křídové pánve, která pokrývá velkou část východních Čech. V minulosti tam státní podniky udělaly stovky vrtů, dnes se k nim nikdo nehlásí.

Město chce ochránit vodní zdroj Pekla, který zásobuje vodou Mýto i okolní obce. Podle Krejzy mají města v regionu výhodu, že se jim podařilo zmapovat asi polovinu vrtů a mají k nim pasportizaci, díky tomu se může rychleji uskutečnit jejich likvidace. "U nás je asi deset až 15 vrtů, které je potřeba udělat prioritně. Jsme překvapení, že to najednou po deseti letech bude možné udělat. Na další pasportizaci pracujeme, uděláme ji," řekl Krejza.

Na území synklinály bylo 1987 vrtů, nalezeno jich bylo 275. Celkové zásoby podzemní vody v této oblasti dosahují až 2270 litrů za sekundu, přičemž současné odběry činí pouze 250 litrů za sekundu, což je 11 procent využitelného množství. Pardubický kraj zaplatí polovinu nákladů na mapování, evidenci a kategorizaci vrtů, bude to asi milion korun, uvedl kraj v tiskové zprávě.

Podle místostarosty Krejzy by kromě likvidace stálo za to některé vrty zachránit. Mohly by sloužit jako budoucí zdroje vody. "Některé vrty jsou hodně hluboké a hodně široké, v průměru 350 milimetrů. Ty už dneska nikdo v České republice nikdo nevyvrtá, není na to technologie. Jsou v havarijním stavu, vyřešit se musí. Je škoda je zlikvidovat," řekl Krejza.

Vysokomýtská synklinála je zdrojem artézské čisté vody, je uzavřená mezi horninami a je pod tlakem. "Artézská voda stříká sama, nemusí se čerpat, dá se k vrtu zhlaví a teče 40 litrů za vteřinu, to je obrovské množství vody, kterou by někdo v budoucnosti mohl potřebovat. Jednáme se státními hmotnými rezervami, že by to pro ně byl záložní zdroj vody," řekl Krejza.

Pardubický kraj stejným způsobem řeší i kyšperskou synklinálu. Prameny hovoří o existenci 414 vrtů, odborníci jich dohledali 228. "Z nich bylo vybráno devět monitorovacích vrtů, které by do budoucna měly sloužit ke sledování vývoje hladiny podzemní vody a její kvality. U těchto vrtů je nezbytné provést kamerové prohlídky, ověřit jejich technický stav a navrhnout další postup, tedy rekonstrukci nebo likvidaci," řekl krajský radní Miroslav Krčil (3PK).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Trubka s vodou Foto: Depositphotos Obce na Třebíčsku postavily úpravnu na vodu z prameniště Dron s digitálním fotoaparátem Foto: Depositphotos Používání dronu k monitorování biomasy v novomlýnské nádrži se osvědčilo Zarostlý břeh Foto: Kichigin Shutterstock Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

16.10.2025 13:29
V Brně jsme k podobným vrtům jezdili, když byly děti malé, pro vodu bez dusičnanů a dusitanů.
Odpovědět

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 32

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 45

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 11

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 33

Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 29
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist