Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace
Na území je vysokomýtská synklinála, což je podzemní geologická oblast, ve které je důležité přírodní úložiště vody. Nachází se v okolí Vysokého Mýta, Poličky nebo Litomyšle na Svitavsku a patří do širší křídové pánve, která pokrývá velkou část východních Čech. V minulosti tam státní podniky udělaly stovky vrtů, dnes se k nim nikdo nehlásí.
Město chce ochránit vodní zdroj Pekla, který zásobuje vodou Mýto i okolní obce. Podle Krejzy mají města v regionu výhodu, že se jim podařilo zmapovat asi polovinu vrtů a mají k nim pasportizaci, díky tomu se může rychleji uskutečnit jejich likvidace. "U nás je asi deset až 15 vrtů, které je potřeba udělat prioritně. Jsme překvapení, že to najednou po deseti letech bude možné udělat. Na další pasportizaci pracujeme, uděláme ji," řekl Krejza.
Na území synklinály bylo 1987 vrtů, nalezeno jich bylo 275. Celkové zásoby podzemní vody v této oblasti dosahují až 2270 litrů za sekundu, přičemž současné odběry činí pouze 250 litrů za sekundu, což je 11 procent využitelného množství. Pardubický kraj zaplatí polovinu nákladů na mapování, evidenci a kategorizaci vrtů, bude to asi milion korun, uvedl kraj v tiskové zprávě.
Podle místostarosty Krejzy by kromě likvidace stálo za to některé vrty zachránit. Mohly by sloužit jako budoucí zdroje vody. "Některé vrty jsou hodně hluboké a hodně široké, v průměru 350 milimetrů. Ty už dneska nikdo v České republice nikdo nevyvrtá, není na to technologie. Jsou v havarijním stavu, vyřešit se musí. Je škoda je zlikvidovat," řekl Krejza.
Vysokomýtská synklinála je zdrojem artézské čisté vody, je uzavřená mezi horninami a je pod tlakem. "Artézská voda stříká sama, nemusí se čerpat, dá se k vrtu zhlaví a teče 40 litrů za vteřinu, to je obrovské množství vody, kterou by někdo v budoucnosti mohl potřebovat. Jednáme se státními hmotnými rezervami, že by to pro ně byl záložní zdroj vody," řekl Krejza.
Pardubický kraj stejným způsobem řeší i kyšperskou synklinálu. Prameny hovoří o existenci 414 vrtů, odborníci jich dohledali 228. "Z nich bylo vybráno devět monitorovacích vrtů, které by do budoucna měly sloužit ke sledování vývoje hladiny podzemní vody a její kvality. U těchto vrtů je nezbytné provést kamerové prohlídky, ověřit jejich technický stav a navrhnout další postup, tedy rekonstrukci nebo likvidaci," řekl krajský radní Miroslav Krčil (3PK).
reklama