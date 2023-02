Staré záběry Zoo Praha pořídil plukovník Zelinka, zahrada zjistila jeho identitu

Zdroj | Rakouské filmové muzeum/Zoo Praha Ing. Josef Zelinka v Zoo Praha ještě v hodnosti podplukovníka.

Autorem záběrů z počátků pražské zoologické zahrady, které zoo získala od Rakouského filmového muzea, je plukovník Josef Zelinka. Zahradě se podařilo vypátrat jeho identitu. Že jde o Zelinku potvrdil policejní pyrotechnik Zdeněk Horák. Snímky zachycují například zakladatele a prvního ředitele trojské zoo Jiřího Jandu, chovatele nebo zvířata.

Minulý týden Zoo Praha uspořádala tiskovou konferenci a obrátila se na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po autorech amatérských filmů z let 1934 až 1937. "Nezávisle na čtvrteční tiskové konferenci mě na první stopu přivedl filmový znalec z Vojenského historického ústavu Milan Hrubý," řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Podle názoru Hrubého šlo podle Bobka o důstojníka z Vojenského technického a leteckého ústavu. "Z desítek jmen jsem na základě iniciál a data povýšení vytipoval plukovníka Josefa Zelinku," uvedl Bobek. "Definitivní potvrzení nám poskytl až policejní pyrotechnik pplk. Zdeněk Horák, který si přečetl naši výzvu," dodal.

Podle Bobka má zahrada díky Horákovi k dispozici i nekrolog autora amatérských filmů, kde zmiňuje jeho natáčení v pražské zoo. Žena, která je na snímcích často vidět, je Helena Zelinková, manželka Zelinky.

Nalezené filmy by chtěla zoo podle Bobka zpracovat a vytvořit dokument o prvních letech fungování Zoo Praha, pracovnících a jejich fungování a ukázat tehdy chovaná zvířata. Podle něj zoologická zahrada plánuje výstavu v Gočárových domech, která by evokovala dobový biograf a nabídla by fotografie a projekci částí filmů.

V Rakouském filmovém muzeu bylo v loňském roce nalezeno 13 kotoučů starých filmů z let 1934 až 1937, které zachycují z velké části Zoo Praha a ukazují tak pražskou zoologickou zahradu v prvních letech její existence. Návštěvníkům se trojská zahrada poprvé otevřela v roce 1931.

