Starostové z Křivoklátska odmítli schůzku s MŽP, Hladík za nimi pojede

Starostové z Křivoklátska odmítli schůzku s ministerstvem životního prostředí. Chtějí ji s přesnějšími podklady, konkrétně s oficiálními vyjádřeními ministerstva k námitkám proti vyhlášení národního parku. Ministerstvo svolalo schůzku na čtvrtek, 18 z 19 pozvaných obcí se rozhodlo pozvání nepřijmout, řekl starosta obce Běleč Lukáš Kocman. Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) postoji starostů nerozumí, v pondělí chce za nimi na Křivoklátsko vyjet, uvedl na twitteru

Kocman uvedl, že dnes s Hladíkem hovořil a snažil se mu vysvětlit, že nyní starostové nevědí, jak se ministerstvo k jejich námitkám podaným v procesu vyhlášení národního parku staví. "Protože se celý proces řídí ustanoveními správního řádu, na což v souvislosti s harmonogramem upozorňovali často i zástupci MŽP, očekávají nyní autoři zaslaných námitek jejich písemné a adresné vypořádání. I s ohledem na jejich obsah vnímáme jakékoli právně nezávazné, tedy zejména společné ústní jednání, jako v danou chvíli nadbytečné a pro všechny strany nic nového nepřinášející," napsal Kocman v dopise Hladíkovi.

Proces projednání záměru začal na konci loňského září, následovalo 90 dní na podání námitek. Tento týden končí šedesátidenní lhůta pro jejich vypořádání ministerstvem. Podle Kocmana by schůzka s náměstkem MŽP mohla být v březnu a ideálně na Křivoklátsku. Hladík účast podle starosty zatím nepřislíbil.

Dnes odpoledne Hladík na twitteru napsal, že ho odmítnutí schůzky ze strany starostů mrzí. "Dosud tvrdili, že s nimi ministerstvo nekomunikuje, teď jsou to oni, kdo se odmítá potkat. Nerozumím tomu," uvedl. S každým z dotčených starostů se chce Hladík setkat, na Křivoklátsko vyjede v pondělí, podotkl. "Budu zvonit u dveří nejen starostů, ale i místních obyvatel. Rád si poslechnu, co si o vyhlášení parku myslí," dodal. Starostové mají podle něj obyvatele svých obcí informovat, a pokud na to rezignují, bude Hladík s lidmi komunikovat přímo, uvedl.

Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko má vláda v programovém prohlášení. Zástupci obcí preferují zachování stávající chráněné krajinné oblasti, poukazují na to, že Křivoklátsko je kulturní krajina a unikátní příroda zde tedy vznikla i lesnickou činností. Ministerstvo v záměru vyhlášení uvádí, že park má chránit rozsáhlý vnitrozemský komplex převážně listnatého lesa nižších poloh s velkým podílem přirozených či lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů. MŽP chce prostřednictvím parku měnit i systém lesního hospodaření, aby byl bližší přírodě. Podle zákona o lesích je změna z hospodářských lesů na lesy takzvaného zvláštního určení možná i v současné CHKO.

