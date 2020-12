Starostové z lokalit Vysočiny: Proti úložišti budeme bojovat dál

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ..Alison Wonderland.. / Flickr Obce z lokality Hrádek na pomezí okresů Jihlava a Pelhřimov požadovaly vyloučení ze seznamu pro úložiště i kvůli evropskému rozvodí. Odvolávají se na to, že voda z jejich území odtéká do povodí vodárenských nádrží. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Starostové z lokalit Horka a Hrádek na Vysočině, které rozhodnutím vlády zůstaly ve zúženém seznamu čtyř míst v Česku zvažovaných pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, ČTK shodně řekli, že budou proti této stavbě bojovat dál. Starosta Budišova na Třebíčsku Petr Piňos uvedl, že se obce budou bránit protesty i právní cestou. Starosta Dolní Cerekve na Jihlavsku Zdeněk Dvořák má v plánu požádat o podporu i novou krajskou reprezentaci.

Horka leží na pomezí Třebíčska a Žďárska. "Náš postoj bude stále stejný. My s tím úložištěm nesouhlasíme a budeme se snažit, aby tu nebylo za každou cenu," řekl Piňos. Dodal, že tento názor vyjádřili občané v referendu i zastupitelstva obcí.

Obce z lokality Hrádek na pomezí okresů Jihlava a Pelhřimov požadovaly vyloučení ze seznamu pro úložiště i kvůli evropskému rozvodí. Odvolávají se na to, že voda z jejich území odtéká do povodí vodárenských nádrží. "Domlouvali jsme se, že budeme dál pokračovat v cestě, kterou jsme začali," řekl starosta Dolní Cerekve Dvořák k rozhodnutí vlády. O podpoře chce znovu jednat s krajem. Na zasedání před letošními krajskými volbami se krajští zastupitelé proti možnosti úložiště na Vysočině nepostavili.

Dosud se v souvislosti s úložištěm v ČR uvažovalo o devíti místech, snížení počtu na čtyři už v červnu schválila Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Průzkumné práce pro úložiště by se kromě dvou lokalit na Vysočině měly dělat v lokalitě Janoch u Temelína a Březový potok na Klatovsku. Ve zmíněných lokalitách se podle ministerstva průmyslu uskuteční výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měly být potvrzeny do roku 2030

Správa úložišť původně zvažovala pro úložiště čtyři lokality na Vysočině, šlo ještě o Kraví horu na Žďársku a Na Skalním na Třebíčsku. Do lokality Na Skalním spadaly i místní části Jaroměřic nad Rokytnou.

Vyloučení ze seznamu je podle jaroměřického starosty Karla Müllera radost, ale kalená. "Není to férové k těm zbývajícím lokalitám," řekl. Podotkl, že byl jako pozorovatel v pracovní skupně expertů při SÚRAO. "Že bychom s prací té pracovní skupiny byli příliš spokojení, to nejsme," řekl.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065.

reklama