Starostové z Vysočiny vítají slib posílení práv obcí při rozhodování o úložišti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Starostové z obou území na Vysočině zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště vítají příslib vznikající vlády na posílení práv obcí v tomto procesu. Za posun správným směrem v anketě ČTK označovali také další závazek v koaliční smlouvě prověřovat i jiné možnosti, jak naložit s vyhořelým palivem z jaderných elektráren. Podle starostů teď bude záležet na tom, jak se podaří sliby naplnit. Obce se stavbě úložiště dlouhodobě brání.

"Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR," stojí ve vládní koaliční smlouvě, kterou podepsali zástupci koalice Spolu složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a koalice Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Ve smlouvě také slíbili posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění úložiště.

"V tuto chvíli je to maximum, co po nich můžeme chtít a čeho se dá asi v tuto chvíli dosáhnout," řekl starosta Rudíkova na Třebíčsku Zdeněk Souček (nestraník). Připomněl to, že posílení svých práv při rozhodování o úložišti požadují obce bez úspěchu řadu let. "Druhá je ta praktická stránka věci, jak to bude ve finále vypadat," podotkl.

Podle Součka také není potřeba se stavbou úložiště tolik spěchat, protože palivo z jaderných elektráren bude ještě desítky let chladnout v kontejnerech, ve kterých je teď. Podle něj by bylo dobré počkat na to, jaké další možnosti ukáže věda. "Neudělat unáhlený nevratný krok, kde by skončilo spoustu peněz a nemělo by to třeba žádný výsledek," řekl ke stavbě trvalého podzemního úložiště.

Rudíkov je v lokalitě Horka vytipované pro úložiště, stejně jako městys Budišov. "Jsme rádi, že aspoň trošku se situace mění, že těm obcím chce někdo naslouchat. Pokud ovšem to pak bude dodrženo, to je další věc," řekl budišovský starosta Petr Piňos (ČSSD).

Vláda loni schválila snížení počtu území zvažovaných pro úložiště v Česku z devíti na čtyři. V seznamu zůstaly Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.

Dolní Cerekev na Jihlavsku spadá do lokality Hrádek. Starosta Zdeněk Dvořák (nestraník) ČTK dopoledne řekl, že koaliční smlouvu ještě nečetl. "Pokud by to znělo takhle, tak je to pro nás posun dopředu a je to vyslyšení našich požadavků," uvedl.

Platforma proti hlubinnému úložišti minulý měsíc v otevřeném dopise požádala, aby strany vznikající vlády do programového prohlášení vtělily přijetí zákona, který posílí práva obcí. Platforma také chtěla otevření dalších koncepčních možností nakládání s vyhořelým jaderným palivem.

Mluvčí platformy Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle na Jihlavsku (nestraník), dnes řekl, že pokud koaliční smlouva obsahuje tyto body k úložišti, budou členové platformy zatím spokojení. I podle něj ale bude záležet na tom, jak bude zákon vypadat a jakým způsobem zlepší postavení obcí. "Ale tohle je taková první vlaštovka," řekl.

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 35 obcí a měst a 16 spolků.

reklama