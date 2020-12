Stát bude kompenzovat firmám část nákladů spojených s emisemi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | releon8211 / Shutterstock.com Ministr průmyslu a obchodu vedl, že jde o kompenzace za rok 2020, které firmám stát vyplatí příští rok a v rozpočtu je na to vyčleněno 1,4 miliardy korun. Vláda má každoročně formou samostatného nařízení určovat částku ze státního rozpočtu vyčleněnou na tento účel.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stát bude kompenzovat firmám část nepřímých nákladů spojených s emisemi. Týkat se to bude těch společností, u kterých je značné riziko takzvaného úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny. Vyplývá to z návrhu nařízení, které vláda schválila. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Uvedl, že jde o kompenzace za rok 2020, které firmám stát vyplatí příští rok a v rozpočtu je na to vyčleněno 1,4 miliardy korun. Vláda má každoročně formou samostatného nařízení určovat částku ze státního rozpočtu vyčleněnou na tento účel.

Materiál předložilo ministerstvo životního prostředí společně s MPO. Takzvaný únik uhlíku může podle nich nastat v některých odvětvích výroby, pokud náklady na elektřinu průmyslovým subjektům vzrostou vlivem rostoucí ceny emisních povolenek do té míry, že jejich provoz bude na území členského státu EU ukončen a výroba se přesune do zemí s nižšími provozními náklady - tedy do zemí kladoucích menší důraz na snižování emisí. V důsledku tohoto vývoje se pak zvýší globální emise skleníkových plynů.

Podle důvodové zprávy materiálu by se výplata kompenzace v ČR mohla týkat asi 100 subjektů ve vybraných sektorech. Evropská směrnice stanuje, že maximální kompenzace může být 25 procent z výnosů dražeb emisních povolenek, jinak by mohla být narušena hospodářská soutěž.

"Při předpokladu maximálních kompenzací se celkové kompenzace za období mezi roky 2020 až 2030 odhadují na 34 až 41 miliard korun. Skutečná výše kompenzací bude pravděpodobně nižší. Výši kompenzací taktéž ovlivní nové pokyny Evropské komise pro státní podporu pro období 2021 až 2030 a předpokládaná novela předkládaného nařízení," píše se ve zprávě.

"Maximální výše kompenzací, které budou propláceny za rok 2020, je odhadována na tři až 3,7 miliardy korun, respektive podle odhadu na základě dat spotřeby elektřiny 2,4 miliardy Kč. Tyto odhady jsou s ohledem na očekávaný hospodářský útlum v roce 2020 v souvislosti s pandemií viru covid-19 pravděpodobně nadhodnocené," dodává důvodová zpráva.

Za základní produkcí bude podle materiálu brána průměrná produkce v daném výrobním zařízení v tunách za rok během let 2005 až 2011. Například v případě, kdy podnik sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce alespoň o 50 a méně než 75 procent ve srovnání se základní produkcí, obdrží žadatel polovinu částky kompenzace na toto zařízení odpovídající jeho základní produkci nebo základní spotřebě elektřiny, vyplývá z něj.

Cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, letos dosáhla mnohaletých maxim. Vystoupila až nad 30 eur (785 Kč) za tunu, nejvýše od roku 2006. Aktuálně se cena pohybuje kolem 27,7 eura (726 Kč) za tunu, vyplývá z dat burzy Intercontinental Exchange (ICE), která ceny sleduje. Podle analytiků růst cen povolenek zasáhl mimo jiné uhelné teplárny, jejichž konkurenceschopnost se rychle zhoršuje.

reklama