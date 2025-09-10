Stát dá až 15 miliard Kč na posílení přenosových a distribučních sítí v Česku
Provozovatelé sítí už mají podle Hladíka jednotlivé projekty na posilování kapacit sítí připraveny. V první fázi bude v dotační výzvě vyčleněno deset miliard korun, za něž by mohly být podpořeny projekty, který by zvýšily výkon soustav v ČR o šest GW. Po vyčerpání těchto peněz je ale stát podle Hladíka v případě potřeby připraven na projekty uvolnit dalších pět miliard korun. Při maximálním čerpání dotací by se tak podle ministra měl zvýšit výkon sítí až o devět GW.
"Jsou to obrovská čísla v přenosových a distribučních soustavách," řekl ministr. Peníze by podle něj měly pomoct zejména v lokalitách, kde jsou v současnosti problémy s připojováním nových zdrojů.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) uvedl, že Česko má dlouhodobý dluh v investicích do energetické infrastruktury, což má vliv i na ceny energií. Investice do sítí proto označil za klíčové. V současnosti podle něj už je připravena řada projektů, které mají patřičnou projektovou dokumentaci či stavební povolení. "Jen ČEPS má pro příští rok připraveny projekty na posílení kapacit za deset miliard korun," podotkl Vlček.
Podle loňské studie společnosti Deloitte a výpočtu Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) si modernizace elektroenergetických sítí v ČR spojená s nástupem zelené energetiky do roku 2035 vyžádá zhruba 475,7 miliardy korun. Provozovatelé sítí kvůli rostoucím nárokům na soustavu zvyšují investice už nyní, loni činily rekordních téměř 40 miliard korun, což je meziročně o 38 procent více.
