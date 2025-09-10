https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stat-da-az-15-miliard-kc-na-posileni-prenosovych-a-distribucnich-siti-v-cesku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stát dá až 15 miliard Kč na posílení přenosových a distribučních sítí v Česku

10.9.2025 19:18 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 3
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | helen.2006 / Flickr.com
Stát dá formou dotací až 15 miliard korun na posílení přenosových a distribučních soustav v Česku. Peníze budou moci čerpat provozovatelé sítí na připravované projekty. V případě maximálního využití peněz by se výkon tuzemských sítí mohl zvýšit až o devět gigawattů (GW), sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
 
Dotace budou moci čerpat čtyři tuzemské energetické firmy, tedy státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé distribučních sítí ČEZ, EG.D a PRE. Firmy mají na žádosti skoro rok a půl.

Provozovatelé sítí už mají podle Hladíka jednotlivé projekty na posilování kapacit sítí připraveny. V první fázi bude v dotační výzvě vyčleněno deset miliard korun, za něž by mohly být podpořeny projekty, který by zvýšily výkon soustav v ČR o šest GW. Po vyčerpání těchto peněz je ale stát podle Hladíka v případě potřeby připraven na projekty uvolnit dalších pět miliard korun. Při maximálním čerpání dotací by se tak podle ministra měl zvýšit výkon sítí až o devět GW.

"Jsou to obrovská čísla v přenosových a distribučních soustavách," řekl ministr. Peníze by podle něj měly pomoct zejména v lokalitách, kde jsou v současnosti problémy s připojováním nových zdrojů.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) uvedl, že Česko má dlouhodobý dluh v investicích do energetické infrastruktury, což má vliv i na ceny energií. Investice do sítí proto označil za klíčové. V současnosti podle něj už je připravena řada projektů, které mají patřičnou projektovou dokumentaci či stavební povolení. "Jen ČEPS má pro příští rok připraveny projekty na posílení kapacit za deset miliard korun," podotkl Vlček.

Podle loňské studie společnosti Deloitte a výpočtu Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) si modernizace elektroenergetických sítí v ČR spojená s nástupem zelené energetiky do roku 2035 vyžádá zhruba 475,7 miliardy korun. Provozovatelé sítí kvůli rostoucím nárokům na soustavu zvyšují investice už nyní, loni činily rekordních téměř 40 miliard korun, což je meziročně o 38 procent více.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ilustrační foto: Depositphotos Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu Zelené molekuly vodíku Foto: Depositphotos V areálu bývalého hlubinného dolu Centrum u Mostu by se mohl vyrábět vodík Foto: Depositphotos Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

10.9.2025 19:17
pak že jsou dočasné OZE levné...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2025 19:25 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jsou levnější, než fosil, sorry jako.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2025 19:27
Tohle je prostě ta polovina ceny naší faktury za elektřinu, estébácká vláda to měla na salámu (jako prakticky vše) a dnes se můžou energetici poondit.
Odpovědět

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 57

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 34

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 156

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 25

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1

Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist