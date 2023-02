Stát svou energetickou koncepci nepřehodnotí, důraz klade na jaderné zdroje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stát nepřehodnotí svou energetickou koncepci, kterou chce v budoucnu postavit na jaderné energetice. Její podíl na výrobě elektřiny by v budoucnu měl naopak vzrůst ze současných asi 36 procent na více než polovinu. Zelené zdroje totiž i přes současný masivní rozvoj nebudou stačit v budoucnu pro pokrytí energetických potřeb Česka. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Resort tak odmítl výzvu aktivistů ke změně přístupu k energetice.Ekologické organizace v minulých dnech vyzvaly českou vládu ke změně přístupu při tvorbě energetické politiky. Stát by se podle nich měl soustředit na inovace a vytvoření kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE). Neměl by se naopak fixovat na jaderné zdroje, které jsou podle aktivistů drahé a problematické.

"Analýzy ukazují, že ani masivní rozvoj OZE, až do desítek gigawattů, neumožňuje použít tyto zdroje pro základní zatížení, a to zejména z důvodu jejich nízkého hodinového využití v porovnání s jadernými zdroji," uvedl v reakci na výzvu ekologů David Hluštík z tiskového odboru MPO. Hodinové využití obnovitelných zdrojů je podle něj ve srovnání s jadernými zdroji až šestkrát nižší. "Navíc systém založený na vyšším podílu jaderných zdrojů a OZE je odolnější a nákladově efektivnější," dodal Hluštík.

Hlavní úlohu tak v budoucnu bude mít jaderná energetika, jejíž význam navíc chce stát dál posilovat. Státní energetická koncepce do budoucna počítá s podílem jádra na výrobě elektřiny v rozmezí od 48 až do 56 procent. Předloni tento podíl činil kolem 36 procent.

Stát tak nyní připravuje stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, který by měl být hotový v roce 2036. Ministerstvo však nechce zůstat jen u toho, v současnosti proto pracuje na podkladech pro rozhodnutí o přípravě dalších nových bloků v Dukovanech i Temelíně. V přípravě je zároveň výstavba malých a středních reaktorů na několika místech po celé zemi.

Podle ministerstva jsou jaderné zdroje s využitím přes 8000 hodin ročně a s možností vytvoření strategických rezerv čerstvého paliva na řadu let, v tuzemských geografických podmínkách nejvhodnějším bezemisním zdrojem pro budoucí pokrytí spotřeby elektřiny, která by podle odhadů měla významně vzrůst.

"V neposlední řadě má jaderná energetika významný národohospodářský přínos ve porovnání s ostatními bezemisními zdroji, což souvisí s rozvinutým jaderným průmyslem a výzkumem v tuzemsku," řekl Hluštík.

MPO v současné době připravuje nové teze Státní energetické koncepce. Vláda před rokem ve svém programovém prohlášení uvedla, že budoucnost české energetiky vidí v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Jedním z hlavních cílů vlády v energetice byla obnova fotovoltaiky. Odklon od uhlí chce podle prohlášení vláda stihnout nejpozději do roku 2033.

