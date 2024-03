Státní Lesy ČR zadaly aktualizaci projektu na stavbu nového sídla ze dřeva

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | motorangel / Shutterstock Dřevostavba

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zadal v únoru práce na přepracování a doplnění projektové dokumentace na stavbu svého nového sídla v Hradci Králové. Plánované sídlo by mělo být největší administrativní dřevostavbou v Česku. Stavbu začal chystat podnik, který spravuje téměř polovinu lesů v ČR, již v roce 2015, ale o tři roky později vše zastavily kvůli zhoršenému hospodaření způsobenému kůrovcovou kalamitou.

"Jdeme do toho s cílem postavit pasivní dům, který bude vzorovou administrativní dřevostavbou, v jejíž nosné konstrukci a vybavení maximálně využijeme dřevo," uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík.

Původní projekt pod názvem Lesy v lese vytvořili na základě vítězství v mezinárodní architektonické soutěži z roku 2016 architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof. Aktualizaci projektu a souvisejících inženýrských sítí nyní udělá za 54 milionů korun bez DPH sdružení společnosti Chybik+Krisfof, firmy K4 a Iva Stolka.

Sdružení architektů a projektantů zpracuje projektovou dokumentaci a do října 2025 zajistí i potřebná stanoviska orgánů státní správy. Na podzim 2025 by chtěl mít podnik i stavební povolení, aby následně mohl vyhlásit soutěž na stavební firmu. Vlastní stavba by mohl začít v roce 2026 a trvat tři roky. Původní stavební povolení pozbylo platnosti.

"Mnohé se od té doby změnilo, včetně cen materiálů i podmínek stavby, takže je potřeba projekt aktualizovat a doplnit. Vzhledem k tomu je teď předčasné uvádět celkovou cenu stavby," uvedl Šafařík.

Před sedmi lety podnik cenu stavby odhadoval na půl miliardy korun bez daně. Loni státní lesy hovořily o nákladech na úrovni 1,5 miliardy korun.

Půdorysem měl objekt podle původního návrhu připomínat strom, tvořit by jej mělo pět ramen. Dvoupodlažní budova s 8000 metry čtverečními kancelářských ploch měla podle původních plánů pojmout 180 až 200 úředníků.

Stavbu nového sídla podnik začal chystat pod vedením tehdejšího generálního ředitele Daniela Szóráda. Hlavní část ředitelství sídlí v budově z panelů ze 70. let minulého století. Objekt je podle LČR staticky nestabilní, není zateplený, nemá vzduchotechniku a většina kanceláří nevyhovuje standardům.

Nové sídlo by v Hradci Králové mělo být ve stejné lokalitě jako nynější ředitelství, na místě skladů podniku. Podle původních plánů se po výstavbě měly nynější kancelářské objekty zbourat. Místo nich měli stavbaři vybudovat veřejně přístupný lesopark, v sousedství se plánovalo parkoviště pro 200 aut. Pro vybudování celého areálu Lesy ČR již dříve směnily s městem Hradec Králové potřebné pozemky.

Finanční výsledky za loňský rok Lesy ČR zatím nezveřejnily. Za loňské první tři čtvrtletí podniku klesl hrubý zisk o 37 procent na 4,63 miliardy korun ze 7,39 miliardy ve stejném období předloni. Hlavním důvodem poklesu zisku bylo snížení těžby dřeva, projevil se i pokles cen dříví.

