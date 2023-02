Státní Lesy ČR znovu hledají ředitele lesního a vodního hospodářství

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) znovu vyhlásil výběrové řízení na místo ředitele lesního a vodního hospodářství. Řízení, které podnik vyhlásil loni v prosinci, generální ředitel podniku Dalibor Šafařík zrušil. "Předložené koncepce managementu tohoto úseku neodpovídaly kladeným nárokům a požadavkům," uvedl Šafařík ke zrušení tendru. Přihlášky do nového řízení mohou zájemci podávat do 22. února. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Úsek lesního a vodního hospodářství LČR je aktuálně jediným ze čtyř odborných úseků Lesů ČR, který nemá ředitele. Zatím úsek z pověření vede vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Ondřej Pecháček.

Do zrušeného řízení se přihlásili čtyři zájemci, ale jeden nesplnil kvalifikační požadavky. Podnik původně mínil, že by místo mělo být obsazeno do poloviny února. Původní termín pro podání přihlášek byl 30. prosince, ale podnik jej kvůli malému počtu přihlášených prodloužil do 15. ledna.

Šafařík vede státní podnik od 14. prosince 2022, do té doby byl ekonomickým ředitelem. Ekonomickým ředitelem je od letošního 1. ledna Daniel Szórád, který byl v letech 2014 až 2018 generálním ředitelem podniku. Obchodní a správní úsek LČR od 1. dubna 2022 vedou Radovan Srba a Igor Kalix. Srba i Kalix v těchto funkcích působili v letech 2014 až 2018 v týmu tehdejšího generálního ředitele Szóráda.

Lesy ČR loni s dalším ústupem kůrovcové kalamity snížil těžbu dřeva o pětinu na 9,2 milionu metrů krychlových. Letos LČR plánují těžbu na úrovni 9,1 milionu metrů krychlových. Rekordní těžbu 14,4 milionu metrů krychlových podnik vykázal v roce 2020.

Finanční výsledky za loňský rok podnik zatím nezveřejnil. Za loňské první tři čtvrtletí podnik meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z předloňských 2,9 miliardy Kč. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva.

