Svatá Prostoto 29.6.2022 14:02

To tam mohl jet Brabec a nebylo by to horší.



Za složení vlády je zodpovědný její předseda. No, jak jsem doufal, že Bába půjde vod válu, a to i při vědomí toho, že to už z podstaty nemůže být nějaká hitparáda, tak ...



Ale to, že se za 4 roky ještě jednou rozmyslej, to musí bejt pro ty automobilky, plus celý navazující dodavatelský řetězec fakt bájo ... včetně zaměstnanců.

Odpovědět