https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/staty-eu-schvalily-klimaticky-zavazek-pro-rok-2035-potrebny-pro-cop30
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Státy EU schválily klimatický závazek pro rok 2035 potřebný pro COP30

5.11.2025 20:35 | BRUSEL (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Členské státy EU dnes schválily klimatický závazek ke snížení emisí pro rok 2035 (NDC), se kterým Evropská unie pojede na nadcházející klimatickou konferenci COP30. Evropská komise původně navrhovala, že do roku 2035 EU omezí celkové emise oxidu uhličitého o 72,5 procenta proti hodnotám z roku 1990. S tím ale řada států včetně Česka nesouhlasila, příspěvek má proto volnější rozpětí ve výši 66,25 až 72,5 procenta. Informovala o tom dnes Rada EU, která zastupuje členské státy. Závazek byl schválen jednomyslně.
 
"Dnes schválený závazek NDC znovu potvrzuje cíl EU dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent a uznává dohodu dosaženou v Radě EU ohledně cíle snížit čisté emise o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990," stojí v prohlášení.

Shody na novém klimatické cíli EU pro rok 2040 dosáhli ministři životního prostředí po více než osmnáctihodinovém jednání dnes ráno. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Jedním z ústupků je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o rok a spuštěn až v roce 2028.

"Přijetím závazku NDC vysíláme před COP30 jasný signál, že jsme i nadále plně odhodláni dodržovat cíle Pařížské dohody," uvedl dánský ministr pro klima a energetiku Lars Aagard, jehož země nyní jednáním rady předsedá. "Umožní nám to prosazovat další globální opatření v oblasti klimatu, až se na COP30 setkáme se zbytkem světa," dodal.

Vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) jsou nedílnou součástí Pařížské dohody, která vyžaduje, aby všechny strany informovaly o svých opatřeních v oblasti klimatu po roce 2020, a to počínaje rokem 2020 a poté každých pět let. Jde o dobrovolný závazek.

Konference COP30, která začíná ve čtvrtek v brazilském Belému, se za Evropskou unii účastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i předseda Evropské rady António Costa.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Svět Foto: COP PARIS Flickr Ústavní soud zamítl stížnost Klimatické žaloby, poukazovala na nečinnost ministerstev Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Členské státy EU schválily nový klimatický cíl pro rok 2040, Česko bylo proti Ministr Petr Hladík na konferenci COP28. Foto: MŽP ČR Hladík: ČR vyjednala ústupky ohledně klimatického cíle EU, sama ho nepodpořila

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 59

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 112

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 27

Lesní pastva povolena!

Diskuse: 35

Hladík: K závazkům na snížení emisí se začínají přidávat velké světové ekonomiky

Diskuse: 14

Ornitologové v ČR evidovali 34 párů orlů královských, jádrem výskytu je Soutok

Diskuse: 52
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist