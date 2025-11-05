Státy EU schválily klimatický závazek pro rok 2035 potřebný pro COP30
Shody na novém klimatické cíli EU pro rok 2040 dosáhli ministři životního prostředí po více než osmnáctihodinovém jednání dnes ráno. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Jedním z ústupků je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o rok a spuštěn až v roce 2028.
"Přijetím závazku NDC vysíláme před COP30 jasný signál, že jsme i nadále plně odhodláni dodržovat cíle Pařížské dohody," uvedl dánský ministr pro klima a energetiku Lars Aagard, jehož země nyní jednáním rady předsedá. "Umožní nám to prosazovat další globální opatření v oblasti klimatu, až se na COP30 setkáme se zbytkem světa," dodal.
Vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) jsou nedílnou součástí Pařížské dohody, která vyžaduje, aby všechny strany informovaly o svých opatřeních v oblasti klimatu po roce 2020, a to počínaje rokem 2020 a poté každých pět let. Jde o dobrovolný závazek.
Konference COP30, která začíná ve čtvrtek v brazilském Belému, se za Evropskou unii účastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i předseda Evropské rady António Costa.
