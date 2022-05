Státy EU se neshodly na protiruských sankcích, sporné zůstává embargo na dovoz ruské ropy

Pavel Hanzl 17.5.2022 12:00 Reaguje na Richard Vacek

Psů zakopaných několik.

Za Klause se postavil hned v začátku devadesátek ropovod Ingoldstat, který má kapacitu vyzásobit celou ČR. Jenže je napojen na TAL, který má v Alpách úzké místo. Za Nečase (Topolánka?) se jednalo, že my zafinacujeme rozšíření.

Babiš se na to vymastil.

Ministr Dlouhý v roce 1997 udělal smlouvu s Norskem na 20 let, které k nám dodávalo asi 25% plynu. V roce 2017 se na prodloužení Babiš vymastil.

Nečasova vláda rozjížděla plynovod STORK2 v Polsku na připojení ČR na LPG terminály u moře.

Babiš se na to vymastil na celý.



Proč? Jemu to bylo totálně fuk, není přece politik. Ale Zeman měl vždy zájem na maximální závislosti ČR na Rusku.









