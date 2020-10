Stavba některých středočeských přístavišť má začít koncem roku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stavba středočeských přístavišť pro rekreační plavidla v Mělníku a Poděbradech má začít v listopadu a prosinci. Práce na dalších pěti přístavištích ve středních Čechách začnou příští rok. Několik přístavišť by mělo být v provozu na letní plavební sezonu 2021, přesný termín ale bude záviset na průběhu výběrového řízení na zhotovitele. Ředitelství vodních cest (ŘVC), které je investorem staveb, se snaží, aby jich v létě fungovalo co nejvíce. ČTK to na dotaz sdělil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Stavební povolení má ŘVC pro sedm středočeských přístavišť. Současně je připravena stavba čtyř přístavišť v Ústeckém kraji: v Děčíně, v Ústí nad Labem - Brné, v Roudnici nad Labem a ve Štětí. Také pro ně chce ŘVC v nejbližších dnech vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.

"Všechna výše uvedená přístaviště budou v každém případě v roce 2021 dokončena," uvedl Bukovský.

Podle dřívějších plánů měly v některých přístavištích začít práce v září a říjnu. Podle Bukovského zdržení způsobila administrativa zadávacího řízení a koordinace s projektanty, kterou mimo jiné zkomplikovala i koronavirová opatření.

Přípravné práce podle mluvčího plynule pokračují i u dalších přístavišť a ŘVC považuje za reálné, aby v letech 2021 a 2022 začaly stavební práce na přístavištích v Lysé nad Labem, Osečku, Klecánkách a Štěchovicích.

Naopak zatím nepokračuje příprava neratovického přístaviště. ŘVC čeká na oficiální informace města, které se zabývalo možnou změnou lokality oproti té, kde přístaviště mělo původně vzniknout.

