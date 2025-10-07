https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stavbu-vetrnych-elektraren-lide-v-cernovicich-v-referendu-odmitli
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Stavbu větrných elektráren lidé v Černovicích v referendu odmítli

7.10.2025 20:23 | ČERNOVICE (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
V Černovicích na Pelhřimovsku lidé v místním referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti větrníkům se vyslovilo 597 lidí, pro hlasovalo 318. Volební účast byla 65 procent. Referendum je platné a jeho výsledek je pro obecní zastupitelstvo závazný.
 
V referendu lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby městské zastupitelstvo v samostatné působnosti podnikalo kroky k výstavbě větrných elektráren na správním území města.

"Evidentně je to teď v Černovicích neprosaditelné, takže svoji energii teď budu směřovat do něčeho jiného. Je to za mě škoda, ale nevím, jestli se to vůbec dalo vyhrát," řekl ČTK starosta Černovic Jan Brožek (KDU-ČSL za Hasiče pro Černovicko).

Černovice s asi 1800 obyvateli dostaly od investorů několik nabídek na stavbu větrných elektráren v okolí. Jednaly o nich od roku 2023. Z nabídek podle vedení obce vyplynulo, že by větrníky do obecního rozpočtu přinesly ročně asi sedm milionů korun. Příjmy města bez započtení dotací jsou podle letošního rozpočtu přes 55 milionů korun.

Kvůli stavbě elektráren se v červnu ve městě konala anketa. Otázka zněla obdobně jako v referendu. Hlasovalo v ní 445 osob. Většina odpověděla negativně. Referendum se ve městě konalo na návrh přípravného výboru.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.

O záměrech na stavbu větrných elektráren se společně se sněmovními volbami konalo na Vysočině šest místních referend. V některých obcích s nimi lidé souhlasili.

Online diskuse

Pe

Pepa

8.10.2025 10:35
A proč by se to nedalo vyhrát, starosto? Lidé se rozhodují na základě své osobní motivace a tu jste pravděpodobně zanedbali nebo podcenili..
Zítra je také den.
Pražská EVVOluce

