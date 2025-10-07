Stavbu větrných elektráren lidé v Černovicích v referendu odmítli
"Evidentně je to teď v Černovicích neprosaditelné, takže svoji energii teď budu směřovat do něčeho jiného. Je to za mě škoda, ale nevím, jestli se to vůbec dalo vyhrát," řekl ČTK starosta Černovic Jan Brožek (KDU-ČSL za Hasiče pro Černovicko).
Černovice s asi 1800 obyvateli dostaly od investorů několik nabídek na stavbu větrných elektráren v okolí. Jednaly o nich od roku 2023. Z nabídek podle vedení obce vyplynulo, že by větrníky do obecního rozpočtu přinesly ročně asi sedm milionů korun. Příjmy města bez započtení dotací jsou podle letošního rozpočtu přes 55 milionů korun.
Kvůli stavbě elektráren se v červnu ve městě konala anketa. Otázka zněla obdobně jako v referendu. Hlasovalo v ní 445 osob. Většina odpověděla negativně. Referendum se ve městě konalo na návrh přípravného výboru.
Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.
O záměrech na stavbu větrných elektráren se společně se sněmovními volbami konalo na Vysočině šest místních referend. V některých obcích s nimi lidé souhlasili.
