STEM/MARK: Lidé považují průmysl za nezbytný, vnímají jeho aktuální ohrožení

28.8.2025 12:19 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Česká veřejnost považuje průmysl za nezbytný a zároveň vnímá jeho aktuální ohrožení. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který dnes představili zástupci Ocelářské unie a Svazu průmyslu a dopravy. Podle autorů průzkumu panuje shoda napříč společností, že by měl stát průmysl a ocelářství podporovat, protože čelí náročným podmínkám, jako je mezinárodní konkurence, regulace EU či Green Deal. Průzkumu se zúčastnilo 4609 respondentů.
 
Více než polovina Čechů vidí největší hrozby pro český průmysl v cenách energií a regulacích z EU. Konkurenci mimo EU považuje za riziko 49 procent respondentů.

"Celkové výsledky ukazují, že pro většinu Čechů má průmysl - a v neposlední řadě také ocelářství - nejen ekonomickou, ale i symbolickou hodnotu. Stále rezonuje představa, že průmysl drží zemi pohromadě a zajišťuje prosperitu. Zároveň sílí volání po tom, aby stát tato strategická odvětví chránil, ideálně formou finanční podpory," uvedl analytik STEM/MARK Dalibor Stehno. Státní podporu průmyslu obecně schvaluje 86 procent veřejnosti.

Devět z deseti respondentů spojuje průmysl s českou tradicí a národní identitou a sedm z deseti jej vnímá jako důležitou část ekonomického rozvoje. Regionální rozvoj považuje za hlavní přínos 15 procent dotazovaných, veřejnost klade větší důraz na zaměstnanost a hospodářský růst.

Zachování těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji podporují čtyři pětiny Čechů, přičemž podpora je nejvyšší mezi obyvateli samotného kraje. Proti se vyslovilo osm procent respondentů.

Ocelářství, které v současnosti čelí podle zástupců průmyslu existenční krizi, považuje devět z deseti Čechů za klíčové odvětví pro ekonomickou stabilitu a zaměstnanost v ČR. Samotnou ocel pak považuje více než 70 procent lidí za strategický materiál nezbytný pro chod společnosti a tři čtvrtiny Čechů ji považují za klíčovou z hlediska bezpečnosti státu.

Evropským ocelárnám komplikují provoz cíle EU na dekarbonizaci. Evropská komise v současnosti prosazuje několik velkých strategických plánů cílících na snížení uhlíkové stopy. Takzvaná Zelená dohoda (Green Deal) je strategií EU, která má vést k ekologické transformaci a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Momentálně EK přišla s návrhem snížit do roku 2040 emise oxidu uhličitého o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. Česko s některými dalšími členskými státy navrhovalo tento cíl posunout. V současnosti má EU také cíl snížit množství emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990.

Návrhy EK kritizuje například Ocelářská unie. Odvětví totiž scházejí podmínky nutné pro uskutečnění dekarbonizačních projektů a nařízení by tak mohlo vést ke zničení ocelářství v Evropě, míní.

Podle posledních dat Ocelářské unie vzrostla výroba surové oceli v letošním prvním čtvrtletí meziročně o více než čtyři procenta na 670 000 tun. Vývoz oproti prvnímu čtvrtletí roku 2024 vzrostl o 9,3 procenta a dovoz o 9,5 procenta. Loni ale hutě v Česku vyrobily celkem 2,4 milionu tun surové ocele, což je druhý rok po sobě nejnižší množství. Oproti roku 2023 klesla loni výroba oceli v tuzemsku o další čtvrtinu.

