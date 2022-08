Stovky zvědavců se i přes výzvy úřadů přišly podívat na erupci islandské sopky

Podle islandského meteorologického ústavu délka trhliny ve čtvrtek činila zhruba 360 metrů a proudy lávy stoupaly do výšky deseti až 15 metrů. Nedlouho po začátku erupce láva ze země proudila odhadovanou rychlostí 32 kubíků za sekundu, uvedli na základě měření odborníci z islandského Institutu přírodních věd. Je to asi čtyřikrát až pětkrát víc, než naměřili při loňském výbuchu stejného vulkánu.

Erupce islandské sopky Fagradalsfjall, která z trhliny kilometr od svého vrcholu začala po téměř roční pauze ve středu chrlit lávu, přilákala stovky zvědavců. Úřady přitom dříve varovaly, aby se turisté k vulkánu nepřibližovali, připomněla agentura AFP.

Místo erupce, které je od nejbližší silnice chůzí vzdálené hodinu a půl, už v první den po otevření trhliny vidělo přes 1800 návštěvníků, uvádí islandské úřady. Ty včera varování zmírnily i přes nebezpečné plyny vyvěrající z trhliny: postačí prý, když se k vulkánu nebudou přibližovat malé děti.

