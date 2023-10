Strakonická teplárna změnila chlazení vodou, ročně ušetří dva miliony m3 vody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Strakonická teplárna změnila chlazení vodou a ročně ušetří asi dva miliony metrů krychlových vody, v penězích asi 5,8 milionu Kč za rok. Firma uzavřela svůj chladicí okruh turbíny TG2, přestala čerpat chladnou a vypouštět oteplenou vodu zpět do řeky Otavy. Místo toho využívá chlazení v nové chladicí věži. Ročně tím snížila průtok říční vody přes teplárnu o dva miliony metrů krychlových. Firma také repasovala původní kondenzátor z 50. let 20. století. Teplárna o tom informovala na webu

"Uzavřela se jedna historická kapitola fungování teplárny. Cílem byla náhrada průtočného chlazení kondenzátoru turbíny TG2 uzavřeným chladicím okruhem s cílem omezit spotřebu vody a snížit tak závislost provozu teplárny na odběrech a dostupnosti surové vody v řece Otavě," uvedla firma. Turbína TG2 slouží teplárně k výrobě elektřiny zejména v období mezi zimou a létem. Firma také repasovala původní kondenzátor, postavila novou chladicí věž a upravila rozvody vody a odpadní potrubí ve svém areálu.

Díky změně chlazení klesne spotřeba vody a závislost na odběrech vody z řeky. Teplárna by měla nově spotřebovat nejvýš 1250 metrů krychlových vody denně, 452.000 metrů krychlových ročně. Znamená to úsporu odběrů vody o 68 procent. Díky opravě kondenzátoru bude stabilnější výroba tepla a elektřiny, uvedla firma.

Strakonická teplárna skončila loni v zisku po zdanění 6,5 milionu korun, meziročně byl nižší o 39 procent. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží loni stouply téměř o 19 procent na 377,9 milionu Kč. Firma loni prodala 388 terajoulů (TJ) tepla, meziročně o osm procent méně. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou teplárna zveřejnila na webu. Teplárna od letošního ledna zvýšila ceny za teplo meziročně o 55 procent a za gigajoule platí lidé 895,36 Kč bez DPH.

Na konci června vytěsnila teplárna drobné akcionáře. Město Strakonice v ní tak získalo 100 procent akcií. V budoucnu by mohl do teplárny vstoupit investor, který by měl menšinový podíl a většinu v představenstvu. Radnice jedná jako s investorem s firmou Plzeňská teplárenská, která je propojená s EPH Daniela Křetínského, řekl ČTK místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost). Strakonická teplárna vytápí asi 7000 domácností a desítky firem. Zaměstnává 126 lidí.

reklama