Strakonický pivovar Dudák chce omezit prodej piva v plastu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / Pixabay Strakonický pivovar Dudák chce snížit počet plastových lahví, do kterých stáčí pivo, a neprodukovat tak zbytečný plastový odpad. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Strakonický pivovar Dudák chce snížit počet plastových lahví, do kterých stáčí pivo, a neprodukovat tak zbytečný plastový odpad. Přidá skleněné lahve. Do plastu stáčí Dudák své nefiltrované pivo Sklepák, ročně asi 330 hektolitrů, 0,5 procenta výstavu. Kromě litrových PET lahví nabízí od března i skleněné litrové lahve, vratné a zálohované. V pondělí to za pivovar řekl Pavel Pechoušek.

"Doufáme, že tomu (sklu) lidé dají přednost. Dáme rok přechodné období, aby si zvykli, že Sklepák bude i ve skle. Po roce bychom rádi plasty zrušili," uvedl ředitel pivovaru Dušan Krankus. Skleněné lahve budou zálohované částkou 50 korun. Prodej Sklepáka v plastu zatím ale nekončí. Dudák bude nabízet obě varianty a vyčká, čemu dají zákazníci přednost.

Strakonický pivovar Dudák zvýšil loni meziročně výstav o 120 hektolitrů, uvařil 57.223 hektolitrů piva. Ročně prodá 60 procent piva v sudech a 40 procent v lahvích, přičemž klesá poměr prodaného točeného piva na úkor baleného. Na stáčírnách pracuje v Dudáku 12 lidí. Jediný český pivovar, který vlastní město, měl v roce 2018 čistý obrat 92,6 milionu korun a zisk po zdanění přes 223.000 Kč. Výsledky za loňský rok dosud nezveřejnil.

Budějovický Budvar pivo v PET lahvích neprodává, ani to neplánuje. "V minoritním objemu používáme PET jednocestný sud pro export do vzdálených destinací, který zabezpečuje garanci kvality piva a je plně recyklovatelný," řekl v lednu ředitel Budvaru Petr Dvořák. V budvarské stáčírně piva pracuje kolem 80 lidí.

Konec plastů oznámil koncem loňského roku pivovar Gambrinus ze skupiny Plzeňský Prazdroj. Jako první velký pivovar v ČR přestal od letošního roku stáčet a prodávat pivo v PET lahvích. Díky tomu sníží pivovar roční produkci plastu o 334 tun, informoval server Novinky.cz.

reklama