Strany budoucí vlády chtějí zajistit kvalitní a cenově dostupné české potraviny
V žádném z programů naopak není zmínka o budoucí Společné zemědělské politice (SZP), což je pro zemědělce důležitý dokument, protože určuje směřování evropského zemědělství. Počítá například se zastropováním dotací, což ANO a Motoristé na jedné z předvolebních debat kritizovali. Jak se k zastropování postaví SPD není jisté. Příští vláda bude na vyjednávání o SZP spolupracovat a prosazovat českou pozici. Zemědělci, kromě Asociace soukromých zemědělců, požadují odmítnutí a přepracování dosavadního návrhu.
Nevládní zemědělské a potravinářské organizace obecně požadují od příští vlády, aby zlepšila kondici sektoru, která je podle nich špatná mimo jiné kvůli klesajícím podporám za plnění regulací a rostoucí mezinárodní konkurenci. Chtějí, aby vláda posílila investice a snížila závislost výroby potravin na dotacích. Uvedly to už dříve v tiskové zprávě. Vládě do programu doporučují zařadit například osvobození zemědělství od plateb v systému EU ETS2, regulaci importů a ochranu domácí produkce.
Organizace dále požadují větší podporu místních a regionálních potravin ve veřejném stravování či snížení nákladů na zaměstnance. Mezi jejich požadavky bylo i zjednodušení systému zaměstnávání zahraničních pracovníků, vytvoření návrhu zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu nebo nedanění přímých a kompenzačních plateb.
Mnoho požadavků zemědělců a potravinářů se objevilo v programu alespoň jedné ze stran. Nejčastěji se jednalo o slib na snížení byrokracie a regulací, kontrola nebo kritika dovozů, vytvoření férových podmínek na trhu, podpora zpracovatelských kapacit nebo moderních technologií. Organizace už dříve uvedly, že jsou ochotné se na programovém prohlášení aktivně podílet a poskytnout své podněty.
Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, Zemědělský svaz ČR, Společnost mladých agrárníků ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů připravily už letos v únoru společnou iniciativu s kroky, které podle nich pomohou českému zemědělství. Dokument už před volbami všem stranám poskytly a s některými o něm osobně jednaly.
