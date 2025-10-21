https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/strany-budouci-vlady-chteji-zajistit-kvalitni-a-cenove-dostupne-ceske-potraviny
Strany budoucí vlády chtějí zajistit kvalitní a cenově dostupné české potraviny

21.10.2025 00:40 | PRAHA (ČTK)
Zemědělské předvolební programy stran vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se shodují na snížení byrokracie a regulací, zajištění prosperujícího venkova nebo zaměření podpory pro produkční a mladé farmáře. Všechny strany v nich kladou důraz na konkurenceschopné zemědělství a cenově dostupné a kvalitní potraviny z domácích zdrojů. Vyplývá to z jejich volebních programů.
 
Za důležité strany pravděpodobné budoucí koalice považují více kontrolovat potraviny, ať už to jsou kontroly kvality a marží nebo obchodních řetězců. Všechny programy také alespoň částečně kritizují dovozy a klimatické cíle, zejména Green Deal. O zemědělském programu vznikající vlády by měly strany jednat v úterý odpoledne.

V žádném z programů naopak není zmínka o budoucí Společné zemědělské politice (SZP), což je pro zemědělce důležitý dokument, protože určuje směřování evropského zemědělství. Počítá například se zastropováním dotací, což ANO a Motoristé na jedné z předvolebních debat kritizovali. Jak se k zastropování postaví SPD není jisté. Příští vláda bude na vyjednávání o SZP spolupracovat a prosazovat českou pozici. Zemědělci, kromě Asociace soukromých zemědělců, požadují odmítnutí a přepracování dosavadního návrhu.

Nevládní zemědělské a potravinářské organizace obecně požadují od příští vlády, aby zlepšila kondici sektoru, která je podle nich špatná mimo jiné kvůli klesajícím podporám za plnění regulací a rostoucí mezinárodní konkurenci. Chtějí, aby vláda posílila investice a snížila závislost výroby potravin na dotacích. Uvedly to už dříve v tiskové zprávě. Vládě do programu doporučují zařadit například osvobození zemědělství od plateb v systému EU ETS2, regulaci importů a ochranu domácí produkce.

Organizace dále požadují větší podporu místních a regionálních potravin ve veřejném stravování či snížení nákladů na zaměstnance. Mezi jejich požadavky bylo i zjednodušení systému zaměstnávání zahraničních pracovníků, vytvoření návrhu zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu nebo nedanění přímých a kompenzačních plateb.

Mnoho požadavků zemědělců a potravinářů se objevilo v programu alespoň jedné ze stran. Nejčastěji se jednalo o slib na snížení byrokracie a regulací, kontrola nebo kritika dovozů, vytvoření férových podmínek na trhu, podpora zpracovatelských kapacit nebo moderních technologií. Organizace už dříve uvedly, že jsou ochotné se na programovém prohlášení aktivně podílet a poskytnout své podněty.

Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, Zemědělský svaz ČR, Společnost mladých agrárníků ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů připravily už letos v únoru společnou iniciativu s kroky, které podle nich pomohou českému zemědělství. Dokument už před volbami všem stranám poskytly a s některými o něm osobně jednaly.

