Strážci přírody v Moravském krasu uložili loni třikrát více pokut

Strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras loni uložili skoro třikrát více pokut než předchozí rok. Bylo jich celkem 142, oproti 49 pokutám v roce 2019. Do přírody totiž loni v době vládních omezení společenských akcí, kultury či sportování zamířili podle ochranářů i lidé, kteří nevěděli, jak se v ní chovat. Nejčastěji chybovali při vjezdu auty do chráněné oblasti a parkování v místech, kde je to zakázáno. Na webu strážců přírody loňský rok shrnul zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

"Nejvíce přestupků bylo registrováno v první polovině roku 2020, pak si veřejnost na pravidla ochrany přírody začala zvykat a počet přestupků výrazně poklesl. Na druhou stranu ochrana přírody reagovala na atak přírody koronaturisty mobilizací svých strážců a jejich přítomností v terénu," sdělil Tůma.

Už dříve uvedl, že strážci se snaží veřejnost především vzdělávat a informovat. Malé přestupky se tak strážci snaží vyřešit domluvou, pokuty se ukládají jen za ta nejkřiklavější pochybení. "Jsou typy přestupků, kde jsou strážci přírody Moravského krasu nekompromisní. Týká se to především čtyřkolek a terénních motorek, ohňů a vstupů do národních přírodních rezervací a létání s drony opět v národních přírodních rezervacích," uvedl Tůma.

Nejčastěji loni ochránci pokutovali vjezd do chráněné oblasti, bylo to 69 sankcí. Oheň v chráněné oblasti či v národní přírodní rezervaci pokutovali v 39 případech. Například dvě pokuty padly v souvislosti s horolezectvím, šest za rušení sokolů, jedna za let balonem a tři za táboření v chráněné oblasti. "Věříme, že letošní rok 2021 přinese pokles přestupků, protože to signalizoval právě konec loňského roku," sdělil Tůma.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Ročně je navštíví přes 350.000 turistů.

