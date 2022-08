Středozemní moře se zásadně otepluje, fauna a flóra je obětí "podmořského požáru"

Miloš Zahradník 2.8.2022 12:30

Vzpominam na nesmrtelny vtip, ktery jsem si precetl nekdy pred 20 lety na jednom ruskem serveru o pocasi. Titulek clanku hlasal:



Roku 2074 Stredizemnoje morje vpolne vysochnet!



Proc? Vedci zjistili, ze teplota Stredizemnogo morja stoupla v prumeru o jeden stupen za poslednich nekolik let. Nyni (psano to bylo v roce 2000) ma v lete 26 stupnu...



A bez zertu, zajdete se podivat v Marseille do muzea tohoto more. Ktere

v poslednich nekolika milionech letech skutecne zcela vyschlo! Svedci o tom mohutne sedimenty soli. stridane vrstvami blata a pisku, na dne more v hloubkach i 1 km a vetsich.



Nemluvim samozrejme o tom poslednim, jiz pomerne mirnem (z geologickych duvodu se teprve pomerne nedavno prohloubil Gibraltar, rozumim li spravne) vyschnuti pred posledni potopou sveta tedy zhruba pred cca 15 - 20 000 lety kdy si Homo Sapiens zijici u Marseiile hovel v jeskynich, jejichz vchod se dnes nachazi 50 metru pod hladinou more a ktere jsou nyni oblibenym cilem archeologu potapecu

