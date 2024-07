Stromy "popálené sluncem" a oslabené horkem. Zámecký park Sanssouci v Postupimi hledá způsob, jak se vypořádat se změnami klimatu

Anyr 31.7.2024 13:57

Chybí mi jedna důležitá informace, a to, jaké druhy stromů to tam takto nezvládají.



V rychlosti (musím pádit do přírody :D) jsem našel pouze toto: https://www.japantimes.co.jp/environment/2023/08/09/climate-change/germany-sanssouci-palace-drought-trees/ - kde se mluví konkrétně jen o starém dubu (což se mi zdá ale docela divné, že by ho takto položil jeden suchý rok...). Logicky vzato - a teď čistě teoretizuji - se do zámeckých parků sázelo ledasco, a nedivil bych se, pokud by se jednalo hlavně o nějaké exotičtější dřeviny... ale jak jsem psal, teorie.



Hezký den, děcka :*

