Studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity zasadí 5500 stromů

Na výsadbě stromů se univerzita dohodla s Lesy ČR.

Studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity vysadí v pátek a sobotu nedaleko Horního Benešova na Bruntálsku 5500 nových stromů. Univerzita se totiž v minulosti zavázala, že za každou přihlášku zasadí strom. První část sazenic zástupci univerzity vysázeli už loni na podzim, další výsadbě ale zabránila epidemická situace, sdělila mluvčí univerzity Lucie Fremrová.

Na výsadbě stromů se univerzita dohodla s Lesy ČR. "První les vysadili studenti a zaměstnanci univerzity v říjnu 2020. Kvůli epidemické situaci se však další akce musely odkládat a se sázením se tak pokračuje prakticky až po roce. Loni na podzim bylo vysazeno prvních 6 000 sazenic. Ostravská univerzita tak poukazuje na zodpovědnost univerzity vůči regionu i budoucím generacím," uvedla mluvčí.

K sázení a zapojení do projektu univerzita vybízí hlavně studenty prvních a druhých ročníků. "Mohou si zasadit vlastníma rukama strom za přihlášku, kterou si na Ostravskou univerzitu podali. A co je teď možná ještě důležitější, je to pro ně příležitost osobně potkat a poznat své spolužáky. Letos nejde jen o studenty prvních ročníků, ale také o studenty druhých ročníků, kteří strávili celý minulý akademický rok na distanční výuce,“ uvedla Fremrová.

Podle specialisty ochrany přírody z Krajského ředitelství Lesů ČR Václava Langera se společnosti spolupráce s univerzitou osvědčila. "Studenti se ukázali být houževnatými sázeči a poradili si i s nesnadným kamenitým svahem. Proto jsme rádi, že letos na spolupráci navážeme a společnými silami přispějeme k zalesnění lokalit postižených kůrovcovou kalamitou,“ uvedl Langer.

V sázení stromů bude univerzita pokračovat i příští rok na jaře. Do dnešního dne totiž eviduje dalších více než 12 000 přihlášek pro akademický rok 2021/2022. Ve všech případech se bude sázet přírodě blízká skladba stromů namísto smrkových monokultur.

