Studentské hlídky hlídají na Radouči v Mladé Boleslavi kriticky ohrožené sysly | Obrazem
Hlídky začaly fungovat o červnových víkendech, od 1. července jsou na místě každý den. "Za dny, kdy hlídky službu letos vykonávaly, měly již okolo 500 interakcí s návštěvníky. Můžeme ale potvrdit, že přítomnost syslích hlídek na lokalitě několik let v řadě je znát. Většina lidí ví, jak se na Radouči má chovat, a krmení nevhodnou potravou rok od roku ubývá," uvedla organizátorka brigádníků ze základní organizace ČSOP Klenice Milada Vrbová. Většina zapojených studentů podle ní prošla oddíly mladých ochránců přírody, letos se jich v terénu vystřídá jedenáct.
Evropsky významná lokalita Radouč je jedním ze 40 míst v Česku, kde se sysel obecný ještě vyskytuje. Od ostatních známých lokalit v Česku se liší především tím, že bezprostředně sousedí s městským sídlištěm. Častým kontaktem s lidmi mění sysli své přirozené chování, ztrácejí plachost a pud sebezáchovy.
Podle koordinátorky záchranného programu Jitky Matoušové z AOPK ČR je přímá komunikace hlídek s lidmi v terénu účinnou cestou, jak udržet populaci stabilní. V počátcích sledování kolonie na Radouči byly odhady velmi nízké, například mezi lety 2003 a 2008 se pohybovaly jen mezi pěti a 20 jedinci. V roce 2020 už byl počet syslů odhadován na 1500.
"Od roku 2018 byl zaznamenán rychlý nárůst zdejší kolonie, od roku 2021 se početnost opět snižovala, v posledních dvou letech bylo na lokalitě shodně odhadnuto zhruba 350 jedinců," uvedla Matoušová. Výsledky letošního sčítání, které se dělá na přelomu června a července na všech lokalitách, zatím k dispozici nejsou.
"Každopádně se zdá, že byť celková početnost syslů na Radouči v posledních letech výrazně klesla, fungování kolonie se vrací k přirozenějšímu stavu, který byl intenzivním přikrmováním narušen," dodala Matoušová.
Sysel obecný dříve býval běžným druhem, v některých obdobích byl dokonce považován za zemědělského škůdce. Dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a je chráněný zákonem, hrozí mu vyhynutí. Syslů začalo ubývat v šedesátých letech minulého století. K životu potřebují nízký trávník, aby mohli včas rozeznat nepřítele. Na Radouči jich žilo v roce 2006 zhruba pět a kolonii hrozilo vyhynutí. Podle loňských údajů byla kolonie na Radouči osmá nejpočetnější v Česku. Největší počet syslů byl zaznamenán na nedalekém letišti Bezděčín.
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