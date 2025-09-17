Studie: Austrálie bude častěji čelit přírodním katastrofám kvůli změně klimatu
Zpráva, která je prvním uceleným hodnocením rizik spojených se změnou klimatu v Austrálii, ukazuje, že na severní části země, odlehlé komunity a předměstí velkých měst dopadnou tyto změny nejvíce.
"Australané už dnes žijí s důsledky klimatických změn, ale je jasné, že každý stupeň oteplení, kterému nyní zabráníme, pomůže budoucím generacím vyhnout se nejhorším dopadům v příštích letech," uvedl dále Bowen.
Současně ministr uveřejnil národní adaptační plán, který by měl zemi na změny klimatu připravit. Jeho součástí bude rámec pro lepší spolupráci mezi všemi úrovněmi vládnutí. Vláda také chystá plány na snížení uhlíkových emisí.
Labouristická vláda premiéra Anthonyho Albanese, která se k moci dostala ve volbách v roce 2022 a znovu letos v květnu, vydala na programy, které mají zemi pomoct se přizpůsobit klimatickým změnám, 3,6 miliardy australských dolarů (49,6 miliard Kč) a zavázala se k nulovým emisím do roku 2050.
