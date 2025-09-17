https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-australie-bude-casteji-celit-prirodnim-katastrofam-kvuli-zmene-klimatu
Studie: Austrálie bude častěji čelit přírodním katastrofám kvůli změně klimatu

17.9.2025 09:53 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Austrálie se bude stále častěji potýkat s přírodními katastrofami v důsledku klimatických změn, což bude znamenat také větší zátěž pro zdravotnické a záchranné služby. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vládní zprávu o klimatu.
 
"Žádná komunita v Austrálii nebude vůči změnám klimatu odolná," stojí ve vládní zprávě, která také varuje před velkými výzvami v místních ekosystémech. "Ačkoliv už nemůžeme odvrátit následky klimatické změny, každý krok, který učiníme k dosažení nulových emisí do roku 2050, pomůže zabránit nejhorším dopadům na australské komunity a podniky," uvedl v prohlášení ministr energetiky Chris Bowen.

Zpráva, která je prvním uceleným hodnocením rizik spojených se změnou klimatu v Austrálii, ukazuje, že na severní části země, odlehlé komunity a předměstí velkých měst dopadnou tyto změny nejvíce.

"Australané už dnes žijí s důsledky klimatických změn, ale je jasné, že každý stupeň oteplení, kterému nyní zabráníme, pomůže budoucím generacím vyhnout se nejhorším dopadům v příštích letech," uvedl dále Bowen.

Současně ministr uveřejnil národní adaptační plán, který by měl zemi na změny klimatu připravit. Jeho součástí bude rámec pro lepší spolupráci mezi všemi úrovněmi vládnutí. Vláda také chystá plány na snížení uhlíkových emisí.

Labouristická vláda premiéra Anthonyho Albanese, která se k moci dostala ve volbách v roce 2022 a znovu letos v květnu, vydala na programy, které mají zemi pomoct se přizpůsobit klimatickým změnám, 3,6 miliardy australských dolarů (49,6 miliard Kč) a zavázala se k nulovým emisím do roku 2050.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

17.9.2025 10:35
Faktem je, že skuteční odborníci, vycházející ze statistik, mj. i pojišťovenských, jednoznačně odmítají nárůst nějakých katastrofálních přírodních událostí s oteplováním klimatu. Rostou škody, ale to je dáno růstem hodnoty vlastnictví lidí (tedy zlepšující se životní úrovní), nikoli počtem a intenzitou katastrofálních jevů.
