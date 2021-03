Blesky možná přispěly ke vzniku života na Zemi

Pavel Hanzl 17.3.2021 13:48

To je celkem bizardní názor. Na výrobu mobilního telefonu je potřeba řada různých chemikálií. Myslíte si, že nahromadit ty chemikálie a počkat pár miliónů let stačí k tomu, aby vznikl plně funkční mobilní telefon?



Neschází jim tam jeden celkem významný detail, ta inteligence vynálezce, konstruktéra a technika, který ty chemikálie dokáže poskládat tak, aby to byl funkčí foun??

