Studie: Česko může do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelné energie na 33 procent

Miroslav Vinkler 12.4.2023 07:21

Schází mi to podstatné , kde kolik vrtulí a FV panelů , resp. jejich výkony ,

hodlají autoři studie umístit do české krajiny.

A také to, čím chtějí dublovat výkon OZE , tedy přerušovaných zdrojů energie.

Dale dopady na distribuční síť a její nutné úpravy, alespoň řádové vyčíslení nákladů a kdo je zaplatí.

Studie je potom snůškou zbožných přání nadšenců OZE a měla by projít pořádnou openenturou. Na což jak vidno už čas ani peníze nezbyly.

Odpovědět