Studie: Nastavení systému pro stabilizaci cen emisních povolenek má nedostatky
Rozšíření systému emisních povolenek podle autorů studie vyžaduje stanovit budoucí množství vydávaných povolenek a mechanismy proti nadměrným cenovým výkyvům. Příliš nízké ceny podle nich nepovedou k dosažení klimatických cílů, příliš vysoké ceny naopak povedou k neúnosným dopadům na občany a zesílí odpor vůči opatřením a ochraně klimatu obecně.
Studie upozorňuje na několik faktorů, které by mohly vést k tlaku na růst cen povolenek. Mezi ně patří vyšší klimatické ambice Evropské unie, přísné nastavení počátečního množství povolenek v EU ETS 2 a nejistoty ohledně technologického vývoje.
V současnosti je hlavní pojistkou proti výkyvu cen rezervní zásoba emisních povolenek. Autoři studie míní, že současná rezerva tržní stability s nynějším nastavením ale ochranu proti růstu cen nenabízí. Uvedli, že může cenové šoky i zesilovat a není účinná při rychlém a rovnoměrném růstu cen povolenek. Řešením by mohlo být podle autorů studie zavedení cenového pásma.
Česko s podporou dalších 18 členských států předalo Evropské komisi takzvaný non-paper, ve kterém žádají o stanovení limitu cen nových emisních povolenek. Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek řekl, že komise vyhoví předloženému podnětu a připraví návrh na zastropování nových povolenek. Původním českým cílem bylo tyto emisní povolenky vůbec nezavádět. K tomu se však dosud nepodařilo získat v EU většinu.
Podle autorů studie je systém povolenek úspěšný, neboť se od roku 2005 emise v sektorech zahrnutých do systému EU ETS snížily téměř o 40 procent, zatímco celkové emise EU klesly o necelých 30 procent.
