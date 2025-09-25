https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-nastaveni-systemu-pro-stabilizaci-cen-emisnich-povolenek-ma-nedostatky
Studie: Nastavení systému pro stabilizaci cen emisních povolenek má nedostatky

25.9.2025 01:54 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Systém emisních povolenek (EU ETS) pomáhá snižovat emise a převládají u něj přínosy nad náklady, nicméně současné nastavení pro stabilizaci cen povolenek má nedostatky. Vyplývá to z nové studie think tanku IDEA při Cerge-EI. Autoři studie navrhují zavést cenové pásmo, tedy minimální a maximální cenu povolenek, které by udrželo ceny v rozumných mezích. Tím by se podle nich zajistilo, že systém zůstane dlouhodobě funkční a společensky přijatelný.
 
V systému emisních povolenek umožňuje jedna povolenka vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu. V současné době se systém EU ETS vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Evropská komise chce systém povolenek rozšířit pod označením EU ETS 2 například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Cílem systému emisních povolenek je snížení emisí, které mají vliv na změny klimatu.

Rozšíření systému emisních povolenek podle autorů studie vyžaduje stanovit budoucí množství vydávaných povolenek a mechanismy proti nadměrným cenovým výkyvům. Příliš nízké ceny podle nich nepovedou k dosažení klimatických cílů, příliš vysoké ceny naopak povedou k neúnosným dopadům na občany a zesílí odpor vůči opatřením a ochraně klimatu obecně.

Studie upozorňuje na několik faktorů, které by mohly vést k tlaku na růst cen povolenek. Mezi ně patří vyšší klimatické ambice Evropské unie, přísné nastavení počátečního množství povolenek v EU ETS 2 a nejistoty ohledně technologického vývoje.

V současnosti je hlavní pojistkou proti výkyvu cen rezervní zásoba emisních povolenek. Autoři studie míní, že současná rezerva tržní stability s nynějším nastavením ale ochranu proti růstu cen nenabízí. Uvedli, že může cenové šoky i zesilovat a není účinná při rychlém a rovnoměrném růstu cen povolenek. Řešením by mohlo být podle autorů studie zavedení cenového pásma.

Česko s podporou dalších 18 členských států předalo Evropské komisi takzvaný non-paper, ve kterém žádají o stanovení limitu cen nových emisních povolenek. Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek řekl, že komise vyhoví předloženému podnětu a připraví návrh na zastropování nových povolenek. Původním českým cílem bylo tyto emisní povolenky vůbec nezavádět. K tomu se však dosud nepodařilo získat v EU většinu.

Podle autorů studie je systém povolenek úspěšný, neboť se od roku 2005 emise v sektorech zahrnutých do systému EU ETS snížily téměř o 40 procent, zatímco celkové emise EU klesly o necelých 30 procent.

