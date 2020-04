Sucho přichází nepravidelně, jedno z nejhorších bylo v roce 1947

Milan Milan 30.4.2020 20:54

Panika není na místě. To že nemáme zdroje jako v letech 1961-2000 neznamená vůbec nic. Prostě máme míň spodních vod,ale to neznamená, že zahyneme žízní. Mimochodem uváděné roky sucha korespondují s mým pozorováním, že suché a mokré roky se střídají zhruba v 5ti-7mi letých cyklech. Příští rok by se to mělo opět zlomit. Ale celkově hospodaření s vodou je myslím v česku snad bez přehánění na "katastrofální" úrovni. Nenasycenost především spodních vod není ani tak množstvím srážek jako bezprecedentním odváděním vod všech druhů!!!!! mimo letitá vsakoviště, případně došlo k likvidaci staletých míst vsaků. Výsledky za peníze, které vyhazuje MŽP v této oblasti nikde nevidím. Od roku 1948 do roku 1989,tj.v vlády období špatných hospodářů se na základě katastrofálních suchých let 19747-48 podařilo zvýšit zásoby povrchových vod 500x. A to bylo vody i srážek. Ptám se o kolik se zvýšili zásoby vody období 1990-2020??? Házet mld. nic nevyřeší pokud není dobrá koncepce provázaná se všemi odvětvími...... a není to bohužel jen o vodě. A bohužel u nás pravděpodbně to nenío koncepci,ale spíše o snůšce nápadů politiků od voleb do voleb.A vše měřeno penězi, řešeno novelami novel, nesmyslnými kontrolami, pokutami... a skutek utek.

Odpovědět