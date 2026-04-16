Sucho v Česku se prohlubuje, ještě hůř je na tom Polsko, říká odbornice
Ani čeští zemědělci zatím nepociťují sucho více než lokálně. V Česku se tři nejhorší stupně sucha týkají třetiny území, v Polsku je podíl vyšší. V Polsku v březnu téměř nepršelo a v první polovině dubna tento trend počasí pokračoval. "Naši kolegové z Institutu půdních věd a péče o rostliny ze Státního výzkumného ústavu v Puławách situaci monitorují a dopady na vegetaci nebyly na počátku dubna zatím viditelné. Nicméně pokud se situace nebude zlepšovat, začnou se negativní dopady postupně projevovat na růstu nebo odnožování polních plodin," řekla Bartošová. Podobný vývoj lze podle ní čekat i na českých polích.
Doplnila, že rostliny si v brzkém jaře ještě dokázaly vytáhnout vodu z větší hloubky, proto zůstává situace zatím klidná. A záleží na tom, jaký charakter počasí bude následovat. "Předpověď je teď velmi dynamická a dnes vypadá příznivěji pro doplnění vody než v pondělí. Od 20. dubna by měly přijít srážky, i když více na jih a západ Polska, naopak severní a východní část jich pravděpodobně tolik nedostane," řekla Bartošová. V Česku zatím předpovědní modely předpokládají, že bude pršet poměrně rovnoměrně, nejméně na jižní Moravě.
Vegetace je zjara svěží a zelená, ale pokud by delší dobu nepršelo a nedoplnila se horní vrstva půdy, sucho se může začít projevovat poměrně rychle. Aktuální situace v ČR i ve střední Evropě je vidět také na webu InterSucho. Z něho je patrné, že výrazně méně vody, než je v průměru obvyklé, je v Česku horských a podhorských oblastech a na Vysočině.
